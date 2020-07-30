基隆市民聯合婚禮活動9/4開放報名　百年古蹟見證新人幸福

▲基隆市民聯合婚禮活動9/4開放報名。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



實習記者李佩弦／綜合報導

基隆市民期待的「市民聯合婚禮活動」即將開跑，年滿25歲、設籍基隆的單身族可免費參加。基隆市政府表示，活動特定將地點設置在充滿日式風情的基隆要塞司令部校官眷舍，跟以往不同的是，此次的報名方次更改為「抽籤制」，只要在9月4日下午4時前完成報名，市政府將從所有報名者中，抽出最幸運的36對新人，讓更多人把幸福留在基隆。

基隆市長林右昌極力推動基隆的婚慶相關產業，也成功創造大量商機，市民聯合婚禮活動的報名當天，也有婚慶產業展覽活動，讓新人們報名的同時，也能更加了解基隆的婚慶產業。主辦單位熱烈地邀請在地業者加入「辦嫁妝」的行列，為每隊新人添妝、送上祝福。

今年度的聯合婚禮活動，市府特地結合文化部挹注修復的「基隆大歷史場景修復計畫」，選在剛完成修復的基隆要塞司令部校官眷舍旁舉辦浪漫古蹟婚禮，並在司令官邸、槓子寮砲台、旭丘山坡白教堂拍攝唯美古蹟風婚紗照，讓百年古蹟見證基隆最浪漫的大事。

除此之外，在9月30日活動當天，還能抽出「豪華禮品」，包括豪華婚紗攝影套裝組、喜餅30盒套裝組、雙人郵輪蜜月禮、雙人喜宴套餐、豪華套房，讓新人能在基隆許下甜蜜誓言，再帶著滿滿的祝福回家。

活動報名網頁：http://www.leaderpr.com.tw/20200904unitwedding



「市民聯合婚禮活動」相關資訊懶人包：

Q：市民聯合婚禮時間？

A：［報名時間］

109年9月4日(五)09：00-12：00、13：00-16：00，中正區行政大樓7樓

＃採現場報名方式

＃報名人數若超過參加人數限制，則當日16：30抽籤抽出正取36對及備取5對

［活動當天］

19月30日(三)9：00-17：00，市定古蹟「基隆要塞司令部校官眷舍」



Q：何時公布正取備取名單？

A：9月7日(一)12：00，活動網頁「最新消息」公布錄取名單，並以電話通知錄取者



Q：需要繳交報名費嗎？

A：市民聯合婚禮免收報名費



Q：「錄取後」，所需繳交其他物品與文件？

A：9月10日前，告知雙方信物內容，並提供愛情故事100字

＃如未如期繳交，主辦單位有取消資格之權利



Q：是否有提供新娘婚紗及新郎禮服？

A：市民聯合婚禮有提供免費新娘婚紗租借乙套

＃若免費提供之婚紗不符合期待，可自行洽活動贊助租借，也可自備

＃但並無免費提供新郎禮服，需自備

▼基隆要塞司令部校官眷舍旁舉辦浪漫古蹟婚禮。（圖／基隆市政府提供）



▼基隆要塞司令部校官眷舍旁舉辦浪漫古蹟婚禮。（圖／基隆市政府提供）



▼基隆要塞司令部校官眷舍旁舉辦浪漫古蹟婚禮。（圖／基隆市政府提供）

