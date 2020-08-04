北市公幼名額搶破頭！　蔡炳坤：「家長觀念要改」非營利品質差不多

▲台北市教育局舉行109學年度準公共幼兒園授證記者會。（圖／台北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

台北市政府教育局今（4日）舉辦準公共幼兒園授證記者會。截止今日，台北市共有106所私立幼兒園加入準公共幼兒園行列，提供7362名招收名額，但公共化教保資源仍供不應求。台北市副市長蔡炳坤提醒家長，「觀念應要漸漸改變」，非營利、準公幼的品質、月費，也與公幼差不多。

北市教育局指出，配合中央政策於108學年度起，推動台北版準公共幼兒園，至今日止，共計106所私立幼兒園加入準公共幼兒園行列，較上學年度新增16所準公共幼兒園，共計提供7,362名招收名額。家長送托至準公共幼兒園，每月僅需負擔4,500元，第三名子女可再減免1,000元，每月僅繳付3,500元，剩餘費用差額由政府協助家長支付予幼兒園，實質減輕家長育兒負擔，合作簽約準公共幼兒園名單，將陸續公告於「全國教保資訊網」以供家長查詢。

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教育局也說，為提升充實準公共幼兒園教學設備，北市府自108學年度加碼補助準公共幼兒園設施設備經費，依園所規模最高可獲得120萬經費設施設備補助。自109學年度起，再加碼推動「Copay-共同支付教師薪資方案」，鼓勵準公共幼兒園教保服務人員薪資至少達新台幣3萬3千元！以有效達成「提升並保障準公共幼兒園教保服務人員待遇」、「穩定幼兒園人事資源」、「確保教保服務品質」、「鼓勵私立幼兒園加入合作」及「擴大公共化教保服務供應量」等政策目標。

目前北市204家私幼僅106家加入準公共，教育局表示，目前北市非營利幼兒園數量為全國第一、家長滿意度更達92.25分，按照OECD標準，公共化幼兒園比例建議達7成，故教育局持續提升準公幼、公幼、非營利幼兒園數目，目前公共化幼兒園達成率已有53%、今年應可提升至58%。

