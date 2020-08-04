Google Pixel 4a正式在台開放預購！　華爾街：正面對決iPhone SE

▲Google Pixel 4a 已在台灣正式開放預購。（圖／Twitter）



記者謝仁傑／綜合報導

Google 新旗艦機 Pixel 4a 終於發布了，目前已在台灣 Google 官網上架，預購價為台幣新11,990元，定於8月30日上市。華爾街認為，這款平價的新機將會成為 iPhone SE 最大的對手，搶攻4G中階手機市場。

Google Pixle 4a 搭載高通S730處理器，有6GB記憶體和128GB儲存量，螢幕採5.81吋的FHD+（1080 x 2340）OLED顯示器，佔比19.5:9；前鏡頭有800萬畫素，採用圓孔式的設計，搭載ƒ/2.0光圈，主鏡頭則是採用1220萬畫素及OIS光學防手震功能，具備自動對焦與 Dual Pixel 相位對焦技術，目前所有的評價都認為它擁有絕佳的靜態拍攝功能。

Pixle 4a 背面具有指紋感應器，電池電量3140 mAh，支援18W快速充電，且有3.5mm的耳機孔。

就 Pixel 4a 與 iPhone SE 而言，Pixel 4a 具有相當強大的照相功能。iPhone SE 在使用人像模式拍攝時，有時候相機畫面會跳出未檢測人物的錯誤，然而 Pixel 4a 卻沒有這個問題，此外它具有強大的夜間模式，可以捕捉到夜空中的星星。

目前台灣官網已經正式開放預購，預計會在9月10日送達第一批下單的客戶。這次除了 Pixel 4a 之外，Google 並沒有推出其他新產品，推測先前傳聞的 Pixel 4a 5G 版，有可能在秋季與 Pixel 5 共同亮相。

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▲Pixel 4a 開箱影片。（影／YouTube／Marques Brownlee）