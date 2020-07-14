Pixel 4a「快閃」Google Store官網！外型意外曝光　預告近期將問世

▲Pixel 4a意外在國外Google Store官網現身。（圖／THE VERGE）



記者謝仁傑／綜合報導

Google品牌新機「Pixel 4a」傳出在加拿大官網提前曝光了！加拿大的Google Store似乎不小心在Nest Wi-Fi頁面掛上Pixel 4a的照片，雖然很快就被「下架」，但還是被捕捉到快閃的Pixel 4a身影。

從圖片中可以看到，Pixel 4a具有黑色的磨砂外觀和淺藍色的電源按鈕，以及先前洩露的打孔鏡頭，耳機插孔看起來仍位於手機頂部。據傳上週Google的搜尋應用程式代碼中還發現了兼容5G的4a版本，且Pixel 4a上個月已經通過了聯邦通信委員會的審查，也是它離發布日期越來越接近的臆測之一。

雖然最初Google計畫在5月的年度開發者大會發布這支旗艦新機，然而因為新冠肺炎（COVID-19）大流行的影響，而取消了這個計劃。

在過去的幾個月的時間裡，Pixel 4a的規格已經被大量洩露，而現在又發生「快閃下架」事件，不管是不是一場烏龍，都足以表明Pixel 4a可能會在不久的將來問世。

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