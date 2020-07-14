　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Pixel 4a「快閃」Google Store官網！外型意外曝光　預告近期將問世

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Pixel 4a。（圖／THE VERGE）

▲Pixel 4a意外在國外Google Store官網現身。（圖／THE VERGE）

記者謝仁傑／綜合報導

Google品牌新機「Pixel 4a」傳出在加拿大官網提前曝光了！加拿大的Google Store似乎不小心在Nest Wi-Fi頁面掛上Pixel 4a的照片，雖然很快就被「下架」，但還是被捕捉到快閃的Pixel 4a身影。

從圖片中可以看到，Pixel 4a具有黑色的磨砂外觀和淺藍色的電源按鈕，以及先前洩露的打孔鏡頭，耳機插孔看起來仍位於手機頂部。據傳上週Google的搜尋應用程式代碼中還發現了兼容5G的4a版本，且Pixel 4a上個月已經通過了聯邦通信委員會的審查，也是它離發布日期越來越接近的臆測之一。

雖然最初Google計畫在5月的年度開發者大會發布這支旗艦新機，然而因為新冠肺炎（COVID-19）大流行的影響，而取消了這個計劃。

在過去的幾個月的時間裡，Pixel 4a的規格已經被大量洩露，而現在又發生「快閃下架」事件，不管是不是一場烏龍，都足以表明Pixel 4a可能會在不久的將來問世。

＃ 對面的女孩看過來～～

過期票券轉黃金！　看這裡！快別急著丟掉><

Google Pixel 4a和4a XL可信傳聞總整理：詳細規格與上市時間
Google正式停產Pixel 3a全系列中階機！　官網庫存已銷售一空
Google新款智慧音箱即將問世！　Google Nest可望於14日正式發布

ET快訊
5男輪流性騷女教練「重訓性慾是否較強」　健身工廠回應了
六都槍擊案件數曝光！這縣市最多　排名超意外
專訪／雞排妹買股票2個月賺84萬　親拿出對帳單揭「獲利秘訣」
月收6000萬正妹直播主輕生亡！爆給男友戴綠帽「床上醜事全被
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Pixel 4a「快閃」Google Store官網！外型意外曝光　預告近期將問世

中華電5G衝振興！每月抽5支5G手機

宏碁響應「振興三倍券」3倍送　指定筆電折3千再抽3千...指定店家再送3千

韓媒：三星Galaxy Note 20系列將會比Note10便宜

Galaxy Tab S7新系列傳聞規格統整！　電量破萬、8月初強勢登場

街口支付釋出振興優惠　滿額解鎖「大禮包」、「街口幣」

OPPO挑戰史上最高速充電「125W」！　7月15日即將揭曉

蘋果沒告訴你的iOS 14新內容　相機更新一次看！

想辦4G 499吃到飽還有機會！三雄官網都可線上秒續約

iPhone 12包裝盒設計曝光！少2件「標配」、盒身更薄

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

嗩吶驚豔詮釋「Alan Walker經典」　鄧紫棋.郎朗.周震南台下嗨翻了！

長江豪雨不斷！鄱陽湖水位暴漲　破萬房屋倒塌習近平：形勢嚴峻

梁敏婷現身節目當「通告咖」　曝和馬俊麟狀況：對他盡量信任

超扯外送員電梯開杯蓋「偷喝飲料」 監視器畫面曝...網友怒撻伐：超噁

Pixel 4a「快閃」Google Store官網！外型意外曝光　預告近期將問世

中華電5G衝振興！每月抽5支5G手機

宏碁響應「振興三倍券」3倍送　指定筆電折3千再抽3千...指定店家再送3千

韓媒：三星Galaxy Note 20系列將會比Note10便宜

Galaxy Tab S7新系列傳聞規格統整！　電量破萬、8月初強勢登場

街口支付釋出振興優惠　滿額解鎖「大禮包」、「街口幣」

OPPO挑戰史上最高速充電「125W」！　7月15日即將揭曉

蘋果沒告訴你的iOS 14新內容　相機更新一次看！

想辦4G 499吃到飽還有機會！三雄官網都可線上秒續約

iPhone 12包裝盒設計曝光！少2件「標配」、盒身更薄

「胎兒在子宮染疫」首例！病毒穿過胎盤進攻　男嬰出生後痙攣

青春山海線「Fun開玩浪」6種沁涼玩法大公開　夏日玩家首選！

蕭敬騰突曬3照問「我會被判幾年？」　網一看罪行：無期徒刑！

公仔迷偷竊交保再犯案「全島偷到爽」　金門人噴怒火：斷手腳送城隍廟！

日本大相撲7月賽事將在東京舉辦　每日開放上限2500名觀眾進場

熱帶低壓不排除明登陸台灣！「2地區」整天斷續有雨　午後降雨熱區曝

燕麥＋奇亞籽超燃脂！低卡「4減肥早餐」懶人必學...配半熟蛋好邪惡

博謙生技違反藥品GMP規定　董座曾偉宏：停工產線無認列營收

西瓜紅、湖水綠…搶特殊色口罩不用等中衛　6大MIT品牌也有秒殺限定款

民宅炊事不慎　住宅用火災警報器鳴叫鄰居報案險釀災

3C家電熱門新聞

想辦4G 499吃到飽還有機會！三雄官網都可線上秒續約

iPhone 12包裝盒設計曝光！少2件「標配」、盒身更薄

網爆：蘋果明年將推6000元新機

蘋果沒告訴你的iOS 14新內容　相機更新一次看！

蘋果經銷商三倍券、開學優惠開跑

OPPO挑戰史上最高速充電「125W」！　7月15日即將揭曉

新一代Google Nest將現身

傳三星Note 20系列會比前代便宜

街口支付釋出振興優惠

新iPhone盒裝曝光！「裸機出售」證據再+1

三雄5G訊號覆蓋率　還不是升級時機？

LINE預告全新「特效貼圖」即將登場　公布台灣人年平均下載18組貼圖

蘋果警告不要蓋住鏡頭　MacBook螢幕可能損壞、亮度出問題！

OPPO 預告將發表 125W 快充

更多熱門

相關新聞

Google正式停產Pixel 3a全系列中階機！　官網庫存已銷售一空

Google正式停產Pixel 3a全系列中階機！　官網庫存已銷售一空

Google正式宣布停產中階手機Pixel 3a全系列，包括Pixel 3a、Pixel 3a XL在Google Store中確實顯示缺貨，若仍對該機有興趣的顧客只能透過其他平台或管道像是亞馬遜和百思買（Best Buy）上購買，且售完為止。

Google Pixel 搖身變「貼身保安」！　發生意外第一時間自動通知親友

Google Pixel 搖身變「貼身保安」！　發生意外第一時間自動通知親友

Pixel 4a傳於5月22日發佈！　Android現已可進行安全更新

Pixel 4a傳於5月22日發佈！　Android現已可進行安全更新

Google Pixel 4a詳細規格曝光！配5.8吋螢幕、高通S730處理器

Google Pixel 4a詳細規格曝光！配5.8吋螢幕、高通S730處理器

Pixel 4a開箱影片流出　螢幕使用打孔設計

Pixel 4a開箱影片流出　螢幕使用打孔設計

關鍵字：

Google PixelPixel 4a

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

世新校花什麼都沒穿「私密床上照」外洩！豐滿形狀全露

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

藍心湄「穿名牌假貨錄影」還被公關抓包

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

國3自撞驚悚瞬間曝光！轎車炸火光…熱褲女從車窗飛出

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

和女友約會「沒幹嘛噴5000」明細曝光

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

更多

最夯影音

更多
林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光
男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面