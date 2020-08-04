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台美研發的Google Pixel 4a售11,990元 5G版Pixel 5售價同步公開

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特約記者洪聖壹／綜合報導

Google 公司於美國時間 8 月 3 日發表了三部手機，分別是即日開放預購的 Pixel 4a，以及秋天上市的 Pixel 5、Pixel 4a 5G 版本， Google 台灣確認該款手機將於 9 月 10 日上市，6GB/128GB 版本售價 11,990 元，即日起開放預購，10月中發貨，而 Pixel 4a 5G 版本跟 Pixel 5 售價為新台幣 15,990 元。

關於 Google Pixel 4a 官方規格其實就跟早兩天推特部落 Ishan Agarwal 公開的一樣，該款手機由台灣研發團隊開發，配備 5.81 吋打孔 OLED 面板，解析度 1080 x 2340 Pixels，解析密度為 443 PPi，重量 144 公克，電池容量 3,140mAh，產品設計跟 Pixel 4 類似，但是只有單一主鏡頭跟自拍鏡頭，支援 Qi 無線充電、18W 快充跟充電線，不過包裝盒內沒有隨附耳機。

該款手機搭載高通Snapdragon 730G 處理器，6GB RAM、128GB ROM，主鏡頭拍攝畫素為 1220 萬，光圈f / 1.7、77° 廣角，單一像素寬度為 1.4μm，具有 HDR+ 和雙重曝光控制、融合式影像穩定器、自動對焦、鎖定對焦等功能，擁有 OIS 和 EIS 光學、電子防手震，等效光圈，77 度視野。自拍鏡頭為 800 萬畫素，單一像素寬度為 1.12μm，光圈 ƒ/ 2.0，84° 廣角。

從規格來看，Google Pixel 4a 跟 iPhone SE 2020 主要還是差別在手機的處理器，怎麼說 A13 bionic 效能還是比高通S730G 還好，其餘方面 Pixel 4a 延續來自 Pixel 4 的相機系統，同樣有人像模式、絕佳鏡頭、夜視、天文攝影等功能，並採用全新的挖孔式前置鏡頭設計，因此在拍照上跟螢幕體驗上應該都會比 iPhone SE 還好一些。

在生產力工具方面，Pixel 4a 的「錄音工具」可與 Google 文件直接連結，自動將對話保存並轉錄為文字。此外，Pixel 4a 延續 Pixel 4「即時字幕」功能，原本只能即時產生影片和音訊內容的英文字幕，現在在語音和視訊通話中也能夠自動產生即時字幕，讓使用者在不方便開聲音的狀況下也能與人通訊交流，而且這項新功能將下放到 Pixel 2、3、3a 和 4 的用戶。

官方還宣布，Pixel 4a 使用者將可免費試用 3 個月 的 YouTube Premium 和 Google One 會員方案，台灣建議售價為新台幣 11,990 元，不過上市時間有點晚，即日起在 Google 商店、台灣大體系的線上通路開放預購，要到 10 月才能到貨，10月中之後才能在台灣大實體門市購買。至於 Pixel 4a (5G) 及 Pixel 5 (5G)，建議售價為新台幣 15,990 元起。

相較於 iPhone SE 2020，Pixel 4a 的「台灣味」十足，相關資訊可以從 Google blog 的文章當中發現。

Google 硬體副總裁 彭昱鈞 (Elmer Peng)在文中強調，今年雖因疫情關係全球供應鏈受到影響，然而 Google 台灣團隊與美國的團隊緊密合作，順利為全球帶來今年首個 Pixel 產品。此外，由於 Google 硬體產品核心理念圍繞著 AI、軟體、硬體，讓台灣扮演全球少數能將 AI、軟體、硬體三大領域完美整合發揮的要角。

在 Apple 公司 Q3 財報當中，售價萬元的 iPhone SE 2020 成功推動亞洲市場，大中華區在疫情期間業績出現正成長。如今Google Pixel 4a 的推出，雖然無法在中國大陸上市，但是對於台灣的國際研發實力來說，Pixel 4a 也不失成為一種指標型產品。

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