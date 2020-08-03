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Google Pixel 4a官網登場　同時曝光Pixel 5與Pixel 4a 5G版

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▲▼Google推出Pixel 4a（4G）手機，並同步宣布近期也將推出Pixel 5與Pixel 4a 5G版新機。（圖／翻攝自Google官網）

▲Google推出Pixel 4a（4G）手機，並同步宣布近期也將推出Pixel 5與Pixel 4a 5G版新機。（圖／翻攝自Google官網）

記者邱倢芯／台北報導

受到疫情影響，Google Pixel 4a遲遲未推出；而在稍早，Google悄悄地更新官網，公佈了Pixel 4a（4G版）銷售資訊。此外，Google也同時公布今年秋天也將推出Pixel 5與Pixel 4a 5G版。

走中階路線的Pixel 4a手機，價格一樣又甜又親民，售價為11,990元。這次Pixel 4a僅推出一個尺寸選擇（5.81吋），顏色也僅提供純粹黑一種顏色；儲存容量為6GB RAM/128GB ROM；處理器則是採用了高通S730晶片。

後置主鏡頭為Dual-Pixel 技術1,220萬畫素（f/1.7），為單鏡頭的配置；前鏡頭則為800萬畫素（f/2.0）。

充電支援18W快充，但不支援無線充電功能。Pixel 4a這次也保留了3.5mm耳機孔。

Pixel 4a 4G版即日起台灣消費者可在Google商店、台灣大哥大線上通路myfone購物與momo購物網站預購Pixel 4a，10 月中之後也能在台灣大哥大實體門市購買。Pixel 4a將於9月10日正式在台上市。

另外在Pixel 5與Pixel 4a 5G版方面，目前在官網中，Google僅釋出部份資訊；在官網中寫著「Google手機即將迎接5G時代。Pixel 5和Pixel 4a（5G）增強了Google的實用功能。」且在官網中也預告，這兩款手機將於今年秋天時推出，入手價格為15,990元起。

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