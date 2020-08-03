Google Pixel 4a傳售價僅萬元、秋天將與Pixel 5上市5G版本

特約記者洪聖壹／綜合報導

Google 公司已經確認將於美國時間 8 月 3 日發表 Google 平價新機 Pixel 4a，有推特部落客Ishan Agarwal傳出 Pixel 4a 的價格約為 349 美元，折合新台幣萬元左右，不過首波沒有台灣，同時爆料今年秋天會推出 499 美元的 5G 版本與 Pixel 5 同步上市。

雖然 Pixel 4a 將於台灣時間 8 月 3 日晚間亮相，海外有許多 YouTuber 早已收到測試機並且「不小心」曝光，從外盒來看該款手機外觀確實如同先前傳言一般，基本只有一顆鏡頭、正面螢幕改採打孔屏。

推特部落客 Ishan Agarwal 提前曝光手機的主要規格以及重要的價格。先說重點，他傳出該款手機預計推出 6GB/128GB 版本，售價 349美元（大概台幣一萬），比起 iPhone SE 2020 的 399 美元還要便宜，處理器搭載的是高通 Snapdragon 730G，首波會在美國、英國、愛爾蘭、德國、澳洲、日本、加拿大等地推出。

不過台灣粉絲也不用太難過，因為後續還會有 Google Pixel 4a 5G 版本，預期會跟 Pixel 5 5G 在秋天上市，售價可能都落在 499 美元（約台幣1.5萬元），這與今年 7 月從 Google Play 應用程式測試文件當中看到的消息相符合。

規格方面，Google Pixel 4a 手機大小 144x69.4x8.2mm、重 143g。預計將配備 5.81 吋挖孔屏 OLED 面板、解析度 FHD+、HDR顯示、顯示比例 19.5:9，主鏡頭拍攝畫素1220萬畫素(光圈F 1.7)、 77° 廣角，自拍鏡頭 800 萬畫素(光圈F2.0)、 84°廣角，電池容量 3140mAh。

雖然效能不如 Pixel 4 與 iPhone SE 2020，但是延續 Pixel 3a 的血統，手機的拍攝能力應該比較讓人期待，從規格來看，錄影規格已經直上 Pixel 4 的 4K＠30fps、1080P＠120fps，主鏡頭也同樣支援 Dual Pixel 跟 OIS 光學防手震，如此一來可以猜測該款手機的拍攝能力至少跟 Pixel 4 相似，除了低光源拍攝能力，或許也可以期待在夜空拍星星。

但是有一點值得在意的是，因為改用了挖孔螢幕的關係，其實已經間接證實 Pixel 4a 的 Soli 雷達晶片將會被移除，取而代之的可能是比較值得信賴的手機續航力跟比較大的螢幕，端看後續消費者怎麼選擇。