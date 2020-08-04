29歲女浮潛被「座頭鯨尾巴甩中」　當場「肋骨斷+內出血」急送醫

▲與鯨共泳可以一邊欣賞海底美景，還能感受與鯨魚「相看兩不厭」的悸動。（圖／翻攝自澳洲旅遊局）

實習記者簡立宇／綜合報導

近年來澳洲有一個新興的水上活動，即跟著「鯨魚一起浮潛」，不過近日一名29歲女子跟團浮潛時，被「座頭鯨」的尾巴甩中，當場讓她的肋骨骨折，還有內出血症狀，傷勢相當嚴重，還好經緊急送醫後已進入穩定狀態。

根據《BBC》報導，事件發生在以世界最長裙礁聞名的「寧格羅海岸」（Ningaloo Reef），該海域是大量海龜、熱帶魚、魔鬼魚與座頭鯨的棲息地，被列入世界遺產。本月1日時這名29歲女子在浮潛的過程中，遭到座頭鯨的尾巴甩中，當場重傷。將女子被救上岸後，在埃克斯茅斯（Exmouth）先進行簡易處理，等救護人員到場後，將她緊急送到伯斯（Perth）的醫院緊急治療。據了解，女子傷勢十分嚴重，有肋骨骨折及內出血的狀況。

對於女子是不是被座頭鯨尾巴甩中？是否有驚動到座頭鯨等問題，澳洲相關部門正在進行調查中，確保以後不會再發生類似案件。

與鯨共泳的活動正在該區域進行為期5年的試驗，並受到生物多樣性、保育與景觀政府部門（DBCA)的監控。自2016年以來，已經有將近1萬名遊客與座頭鯨共泳，在這之前沒有發生過如此嚴重的受傷事件。成年的座頭鯨身長可達16公尺，最重可以到40噸，可見被尾巴甩中的力道有多麼大。