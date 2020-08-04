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沙灘畫超大SOS求救　兩棲突擊艦「坎培拉號」救援無人島上3水手

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▲▼SOS。（圖／翻攝自澳洲國防部官網）

▲美澳軍機發現3名水手在海灘上寫下的大大SOS，隨即由澳洲派出坎培拉號救援。（圖／翻攝自澳洲國防部官網）

實習記者簡立宇／綜合報導

3名密克羅尼西亞（Micronesia）的水手在7月底駕著7公尺輕艇，本來要從普盧瓦特環礁（Pulawat）航行42公里到達普拉普環礁（Pulap），不料在途中用盡燃料偏離方向，宣告失蹤。8月2日美澳兩國軍機在西太平洋一個小島的沙灘上發現大大的「SOS」，這段「海上求生驚魂」總算平安落幕！

根據澳洲國防部官方報導，美澳派出軍機在空中發現他們在海灘上畫出的「SOS」，隨即由澳洲出動兩棲突擊艦「坎培拉號」（HMAS Canberra）找到失蹤將近3天的船員，並立即提供水與食物，並檢查船員是否有受傷。

他們漂流到距離出發地「普盧瓦特環礁」西方190公里的皮凱洛特島（Pikelot Island），該島是密克羅尼西亞聯邦的珊瑚島，面積只有0.13平方公里，最高點海拔4公尺，目前島上無人居住。

坎培拉號通宵航行，找到人並確認安全後，坎培拉號必須回到澳洲，另外有任務在身的成員還要繼續參加太平洋演習。3位船員將等待密克羅尼西亞巡邏船（FSS Independence）前來接送，回到家鄉接受治療。

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