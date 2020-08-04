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聯合國機密文件曝！　路透：北韓可能已成功將核裝置搭載進導彈彈頭

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▲▼北韓最高領導人金正恩授與各軍官新研發的「白頭山紀念手槍」。（圖／路透社）

▲北韓最高領導人金正恩日前表示，核武保護北韓免於戰爭。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓自2017年9月對外宣布停止核子試驗，但根據路透取得聯合國一份機密報告顯示，部分國家相信北韓很可能繼續進行相關計畫，並已經成功發展出極小化的核裝置，使其能夠搭載進彈道飛彈的彈頭內。

監測聯合國制裁的獨立專家小組在報告中指出「部分國家」，但未表明是那些國家，相信北韓在最近6次的核子試驗中，很可能已經發展出能夠小型化核子裝置的技術。路透社3日看見的內部臨時報告，是出自包含15個成員國在內的「聯合國安理會朝鮮制裁委員會」，文中透露出對北韓發展的不安。

報告中指出，「朝鮮民主主義人民共和國（北韓）持續在進行核子計畫，包括生產高濃縮鈾，以及建造實驗性的輕水反應爐。其中一個成員國推測，北韓也仍在繼續核武生產的計畫。」

文中提到的「其中一個成員國」評估，北韓下來可能會繼續探索小型化核武裝置的技術，以達到發展多種彈頭搭載核裝置的系統。紐約聯合國總部對於該份報告，並未立即給予回應。

北韓領導人金正恩日前表示，該國的核武確保了國家的安全和未來，往後將不會再有戰事發生。

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