北韓軍官「三人行」笑拍性愛淫片！　沉浸女色慘遭活逮下場曝光

▲北韓40多歲軍官拍攝淫片被逮個正著，恐被判處死刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）一名40多歲的軍官貪戀女色，為滿足自己的幻想，竟異想天開找來一名女性拍攝淫片，並答應付錢，不料兩人魚水交歡時，遭到警方逮個正著，當場逮捕，由於觸犯軍法，且涉及散播淫穢物品，可能得面臨被判死刑。

根據託北者媒體《Daily NK》，某名來自平安北道的線民表示，該40多歲的軍官平時常向周遭親友炫耀自己很「多金」，靠著龐大的財力找來無數名女子解決生理需求，7月中旬時向某名美艷的女子提議付錢拍攝淫片後，將女子帶回住處，令女子與另名男子發生性關係，自己再用智慧型手機與數位相機拍攝起來。

不料過程中，疑似有人向社會安全省（相當於南韓的警察廳）爆料，警方獲報後突襲該場所，當場逮捕沉溺在人間天堂中的3名男女。警方得知涉案男子為軍人後，馬上將其引渡給軍方，交由軍方保衛部處置。

依照北韓《刑法》第249、250條，賣淫或做出淫蕩行為者，判處一年以下勞動鍛鍊刑。而由於犯案軍官有著軍人身分，研判應受軍法處置，刑責更重。據悉，該軍官犯行相當嚴重、觸怒高層，不排除面臨死刑。

不過當地居民指出，就算擔任軍官，收入也較微薄，根本不可能有如此雄厚財力支持其到外面尋花問柳，還能拍攝淫片，推測可能早已有不少女子受害，而拍攝完成的淫片可對外換取大把鈔票與物資。

消息人士指出，隨著智慧型手機與數位相機在北韓開始普及，在拍攝、製作淫片上變得更簡單，拍攝或持有者將淫片分享給親友，可換取香菸或糖果，猶如北韓版的「n號房事件」。

《Daily NK》分析，北韓軍官收入微薄，部分軍官甚至難以靠薪水維持生計，因此私下可能靠著睜一隻閉一隻眼、各種收賄等勾當獲取經濟利益，研判該名被逮軍官在拍攝淫片上技巧熟練，長期以來靠淫片獲取非法收入，才遭處以重刑。

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