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探測到敵方落地前導彈　楊承軍：中國已具核武器反擊預警系統

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▲▼東風-41型洲際彈道飛彈。（圖／路透社）

▲東風-41型洲際彈道飛彈。（圖／路透社）

實習記者閔文昱／綜合報導

中國人民解放軍的退役將領、同時也是核彈專家的楊承軍，近日在官方雜誌《祖國》刊登一篇題為《不宜在網絡上炒作涉核問題》的文章，內容寫到中國已具備在落地前探測到敵方所發射的導彈，並以核武器反擊的預警系統。成為繼美國與俄羅斯之後，第三個擁有此技術的國家。

楊承軍除了為中國軍方管轄核導彈部隊的退役火箭軍官外，同時也是中央國家安全委員會有關的安全專家。他表示，中國的核武器發射成功機率和綜合性能不僅不遜於美俄，還有著鮮明的獨到優勢。目前尚不清楚批露內容是否屬實，但若屬實，將會大幅提升中國的核戰力，改變世界戰略平衡。

據日本《共同網》報導，預警系統是探測彈道飛彈發射的人造衛星和海上雷達等一體運用的高端「飛彈防禦」（MD）技術的關鍵，可在核導彈發射後的初期階段、發射後在大氣層外飛行的中間階段、重返大氣層後的最後階段這3個階段探測核導彈。如果中國已掌握在初期階段利用預警衛星探測發射時熱源的技術，那麼就能在幾分鐘內進行反擊。

先前中國曾一直反對美國的對於MD的開發，不過中國也確實被認為正在開發此一技術。倘若證實中國擁有高端飛彈防禦系統，那麼美國及依靠其“核保護傘”的日本也有可能不得不調整防衛政策。

過去中國曾經承諾在重要領土、戰略武器基地、核武器基地未受到威脅的前提下，不會主動使用核武器，更不會威脅無核的國家。中國核戰略的基本方針是確保「積極防禦」，即被敵方核武器擊中後，使用未被破壞的剩餘核武進行反擊。

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