年輕妹突長「拳頭大腫瘤」！媽媽淚崩問醫生1句話…2.5萬人哭了

▲原PO聽到罹患癌症後非常平靜，看到媽媽哭了才情緒潰堤。（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者鄒鎮宇／綜合報導

癌症已連續37年排名台灣國人十大死因第1位。一名女網友表示，她今年突然確診淋巴癌，沒想到心情意外平靜，但媽媽得知後，激動地哭著問醫生「是不是我的血不夠乾淨才讓我女兒得這種病」，頓時瓦解她的堅強，兩人直接哭了出來。

該名女網友在臉書社團「爆系故事館」PO文表示，她今年去醫院檢查時，被告知胸腔有拳頭大的腫瘤，醫師帶著不確定語氣推測是惡性，需要經過其他檢查才能確定，「聽完之後，我以為我會崩潰，沒想到我心如止水，很淡定」。

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原PO說，她當時腦袋空白，回家後立刻告訴媽媽，「她不想相信也不敢相信，後來我看到她泣不成聲的樣子，我的眼淚再也止不住了」，接著到醫院進行檢查，才知道自己確診淋巴癌。

「想想我這女兒當的好失敗」原PO裝了人工血管病進行化療，因為小發燒讓媽媽擔心不已，看著對方著急的樣子，想到父親早逝來不及孝順，現在還讓唯一的媽媽如此辛苦。

▲原PO看著媽媽照顧自己，決定要撐過化療好起來。（示意圖／取自Pixabay）



原PO立刻對媽媽說「辛苦了，我的媽咪」，媽媽則笑著回說「知道我辛苦那就要好起來」，家人間的體諒，讓原PO心中隱隱作疼，更加努力在化療之中。

她說，化療的副作用讓她味覺改變，許多東西都吃不下，只能喝著營養奶，且頭髮一抓就掉，但這些她都不在乎，只要可以恢復健康，就可以撐下去，「這些過程步步艱辛，最辛苦的就是我媽。若我毫無牽掛，我想我會隨我爸去了，問題我還有妳，我不能放棄我不能離開。」

原PO表示，某次她回診時，媽媽哭著問醫師「 是不是我的血不夠乾淨才讓我女兒得這種病 」，頓時讓她眼淚潰堤，好在醫師用專業解釋、安慰，才讓她們母女倆堅持走過去，「生病的這期間，我整個人負能量爆滿，可為了妳，我會加油的」，「媽，妳是我堅持下去的理由！」

▲許多網友紛紛留言鼓勵原PO。（圖／翻攝爆系故事館）



該文PO出短短6小時，就吸引2.5萬名網友按讚留言，「加油，我治療完快10年了」、「保持樂觀的心對病情會很有助益，祝福您」、「乾~害我哭了，妳要給我好好的」、「真的加油，為了媽媽怎樣都要挺下去」、「你和媽媽都很堅強，加油」、「為了你自己跟愛你的母親，一定要趕緊恢復健康」。

「我的閨蜜20年前，年紀輕輕也罹患淋巴癌，當時以為她被判了死刑，好難過，但不知不覺20年過去了，她現在跟一條牛一樣健壯，工作如常，所以要保有一顆樂觀開朗的心，相信妳會熬過去的」、「加油！我去年3個月化療、33次電療，3個禮拜幾乎沒什麼吃喝瘦了19公斤。跟他拼了，別輸給它！現在全好了，加油，我可以你也可以」、「一起加油！我今天也在打標靶藥」。

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▼原PO全文如下。（圖／翻攝爆系故事館）

