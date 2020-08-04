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別傻了你不會變瘦！9姓名筆劃「都只是說說」　3種人天生吃貨：人生苦短啊

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暴飲暴食,胖子,減肥。（圖／記者李佳蓉攝）

▲你也是天生吃貨？受不了美食誘惑，認為人生苦短何必跟美食過不去呢？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

夏天必做的事就是減肥！尤其氣溫飆高，衣服布料越穿越少，隱藏在衣服下的肉肉無處可藏，逼得大家不得不面對，因此常可看到身邊朋友們高喊「我要減肥！」卻鮮少看到他們運動，依然不忌口的大啖美食、喝手搖飲嗎？看在命理老師李行眼裡，似乎有跡可循，他認為對於這3類姓名筆劃的人來說，減肥永遠都是明天的事。

李行老師在粉專分享超神準姓名分析，這3類姓名人格的人，想要減肥恐受各種因素干擾，要瘦是不可能的啦：

請繼續往下閱讀...

1. 姓名筆劃12、20、22：喜愛享受、意志薄弱
李行老師說，姓名總筆劃為上述3種的人，天生就是個「吃貨」，尤其美食美酒當前，怎麼可能放過機會。在你們心中有著樂觀的想法，覺得「人生苦短，能吃就是福」，因此別跟美食過不去，當然是先吃再減肥囉！

因此李行老師提醒，雖然享用美食讓心情愉悅，但許多可口的食物恐是扼殺健康的兇手，為了自身的健康與體重，還是要懂得節制。

別傻了你不會變瘦！9姓名筆劃「都只是說說」　3種人天生吃貨：人生苦短啊。（圖／李行老師授權提供）

▲李行老師從姓名筆劃看出哪些人減肥意志薄弱，想變瘦還是算了吧。（圖／李行老師授權提供）

2.姓名筆劃21、23、33：應酬滿檔、減重困難
如果你的姓名總筆劃為上述3種其一，代表你是天生的「首領格」。李行老師解釋，這種人工作能力強大、人緣又好，下了班肯定是瘋狂跑攤、應酬和社交，但隨著年紀增長、代謝逐漸緩慢情況下，體重飆升、體型也會往橫向發展了。

每天想著要減肥，卻又推不掉社交應酬的壓力嗎？李行老師提醒，拿出你工作時強大的執行力，試著在滿檔的行程中撥出一點時間運動，且能站就不要坐，利用生活小方法幫你慢慢減重，打造好體質。

3.姓名筆劃16、25、35：愛吃懶動、用錯方法
姓名筆劃為這3種的人，減肥絕對是你此生最在意的事！李行老師點破，但你對減重的熱忱只侷限在資訊蒐集和產品的採購，期待世上能發明一種神奇的產品，讓你不用運動流汗，就能達到減肥效果，但在飲食方面卻又完全不想節制，所以你的人生總是在「減重→復胖→減重→復胖」無限循環。

李行老師提醒，減肥唯一真諦就是少吃多動！坐而言不如起而行，只要你願意跨出第一步，就會更靠近減重成功的那天。

李行老師也叮嚀，減肥是條漫漫長路，需要靠時間積累，別想一步登天，若因為不當減肥而傷了身體、健康，反而得不償失。因此找到適合自己的瘦身方式，瘦得健康、瘦得美麗，才是長久之計。

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