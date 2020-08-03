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快訊／法國外交部也宣布：停止批准與香港引渡協議！

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▲香港警察。（圖／記者黃彥傑攝）

▲法國宣布停止與香港之間的引渡協議。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者王致凱／綜合報導

法國外交部宣布，由於中國政府在香港實施具有爭議的國安法，法國停止認可與香港之間的引渡條約。

根據法國《費加洛報》（Le Figaro）報導，法國外交部發言人表示，「有鑑於近期事態發展，法國將不再批准執行與香港特別行政區在2017年5月4日簽署的引渡協議。」

這是繼德國之後，全球第2個暫停與香港引渡協議的非英聯邦國家。截至目前，已經宣布暫停與香港引渡協議的國家包括加拿大、澳洲、英國、紐西蘭、德國和法國。

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