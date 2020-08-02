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流亡德國遭通緝！　黃台仰：嚇阻海外港人形成組織

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▲香港「民主前線」前召集人黃台仰。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港「民主前線」前召集人黃台仰。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林育立柏林1日專電

流亡德國的黃台仰 接受中央社訪問時表示，港警依國安法通緝他目的不是 逮捕，而是阻止海外港人形成組織發揮影響力。獲德國 政治庇護的黃台仰目前在大學讀書。

現年26歲的黃台仰曾任香港「本土民主前線」召集 人，因參與旺角騷亂被控暴動等罪名。2017年底他棄保 潛逃到德國，半年後獲難民庇護，去年10月起在哥廷根 （Göttingen）大學主修政治。

針對香港警方上月31日依港區維護國家安全法，正 式通緝他和羅冠聰等6名流亡海外的港人，黃台仰表示他對港府的決定不意外也不害怕，他認為通緝令目的不是要逮捕他們，而是恐嚇其它在國外的港人不要與他們 聯繫，阻止海外港人形成組織。

黃台仰日前才與台北銅鑼灣書店店主林榮基等流亡港人成立名為「避風驛」的經驗分享平台，準備協助其 它港人移居國外，近日並到倫敦與前英國駐香港總領事 館職員、同樣也被通緝的鄭文傑會晤。

▲香港「民主前線」前召集人黃台仰。（圖／達志影像／美聯社）

黃台仰表示，現在有許多香港人想移民，他未來的 主要工作是組織流亡港人和遊說各國政要，目標是有更 多海外港人融入當地社會以發揮影響力。

黃台仰還透露，獲知自己遭通緝後曾與德國官員聯 絡，對方保證不會遣返他回香港，幾小時後，德國即宣 布中止與香港的引渡協議，可見這個決定與他被通緝有 關。

黃台仰自認在德國的生活還算安全，不過在柏林和 倫敦時，有被中國人跟蹤和拍照的不愉快經驗，通訊軟 體Telegram也被入侵，目前暫時無法使用。

至今在德國生活了2年多，黃台仰坦言身為港人只 要香港一出事，心情還是會大受影響，可是身為難民又 得專心工作、求學和交友，希望盡快融入德國社會，這 兩個身分之間有衝突，要找到平衡相當困難。（編輯： 王永志）

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