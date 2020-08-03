收賄2000萬「震」掉總統府秘書長　蘇嘉全妻：政治很險惡…不知敵人是誰更可怕

▲洪恆珠任職的農委會農業生技園。（圖／取自Google地圖）

記者陳崑福／屏東報導

面對總統府前祕書長蘇嘉全辭職及姪兒蘇震清涉及SOGO收賄案，一連串對蘇家攻擊，蘇嘉全的太太洪恒珠3日下午受訪表示，「政治很險惡，也很可怕」、「不知道敵人是誰更可怕」，她想破頭都猜不透幕後黑手，開玩笑地說「該不會是阿共的陰謀吧！」

洪恒珠目前在農委會生物科技園上班；她受訪說，蘇嘉全是一個非常潔癖的人，無論是縣長、立法院長，內政部長，農委會主委，大家都讚譽有佳；擔任總統祕書長，原想替民眾多做一些事情，如今面臨一再抹黑、攻擊，為捍衛清白，自己做決定辭去（指總統祕書長）職務，等於國家失去了一位人才。「辭去也可好，終於可以回歸到正常家庭生活」，只希望外界停止再對他的攻擊。

談到蘇震清，她說，蘇震清已成年，有了家庭，也結婚生子，雖然是親戚，但他是立委，有媒體把他的事情硬和蘇嘉全連結在一起，「這很奇怪」。何況阿忠（指蘇震清）又不是行政首長，怎麼有權收賄辦事呢？他和李恆隆的金錢往來，應該是「借債」關係。

洪恒珠指出，現在距離下屆縣長還有一大段時間，「如果選舉期間受到攻擊還能理解，現在既非要選舉，距離縣長選舉還那麼久，為何要突然攻擊蘇家」，如果在選舉期間，遇到攻擊，至少還知道對手是誰，採取反擊措施，甚致提告捍衛清白，但最近這些一波波攻擊 「我想破頭也猜不透是誰出的手」。

面對一連串遭受攻擊，她說，應該不是黨內同志出的手，因為對黨內同志互打，沒有意義，對民進黨的形象也不好。洪恒珠語帶幽默地說，「會不會阿共的陰謀」，也希望外界停止抹黑動作，讓司法還原真相。

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