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快訊／哈格比過境　水利處員工清淤落井「捲入攔汙柵」　北市：已尋獲遺體

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▲台北市政府水利處人員3日於北投下八仙抽水站落水失蹤，警消稍早尋獲遺體。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市政府水利處人員3日於北投下八仙抽水站落水失蹤，警消稍早尋獲遺體。（圖／記者黃彥傑攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府水利處人員3日下午前往北投下八仙抽水站視察，但卻不慎落水失蹤。北市水利處稍早回應，水利處副總鍾國豐表示，現場已尋獲齊姓員工的遺體，目前已準備正在將遺體打撈上來。

水利處已由鍾國豐副總工程司趕抵現場，鍾國豐接受《ETtoday新聞雲》電訪說明，在抽水機抽水過程中，該同仁發現有枯枝卡到撈污機機組，因此前去排除，在拉枯枝的時候，不小心跌落1.9米的抽水井，當下每個同仁各司其職在忙抽水作業，直到下午時，其他同仁發現沒有看到他的人，趕緊展開搜救。

颱風哈格比掠過台灣東北角，強度傍晚上修成中颱，氣象局也針對全台16縣市發布豪雨特報。台北市政府水利處3日上午發現北投下八仙抽水站水質汙染數據有問題，因此派遣齊姓職工到場布置攔汙柵，並進行清淤工程，不料卻因此失蹤，水利也立刻報警協尋，而稍早消息傳回，搜救人員找到齊姓職工，但他因遭捲入攔汙柵，屍首分離慘死。

台北市北投長安所證實，水利處一名人員下午前往下八仙抽水站進行清除淤泥作業，但卻不慎落水失蹤，該人員的公務車現還停留在現場，目前手機也連繫不上。台北市消防局、北投警分局長安派出所皆已派員到場協尋。現場抽水站水深約3米多，由於濁度太濃，因此派遣潛水人員下水搜尋，目前研判齊姓職工可能掉入下方水道、或捲入攔汙柵內，現機組已經先行停止運作，並由潛水人員往深處搜索。

北市水利處稍早回應，水利處副總鍾國豐表示，現場已尋獲齊姓員工的遺體，目前已準備正在將遺體打撈上來。初步了解，齊姓職工在清汙作業時疑似撞到東西後，不慎失足掉入攔汙柵內，但詳細的事發原因仍有待調查釐清。

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