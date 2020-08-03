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偷商場玩具不承認！7歲女童「被親媽報警」...她爆哭：家裡條件不好

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▲偷拿玩具不承認，7歲女童遭親媽報警舉報。（圖／翻攝自廣州日報）

▲偷拿玩具不承認，7歲女童遭親媽報警舉報。（圖／翻攝自廣州日報）

記者康心禹／綜合報導

廣東佛山南海警方近日接到一名母親報警稱，自己的7歲女兒在商場偷東西。民警到場後了解到，一開始無論女孩的媽媽和店員怎麼問，小女孩就是不吭聲，在民警不斷勸說之下，小女孩終於哭著承認，她看到這些玩具覺得很漂亮，但知道家裡條件不好，不好意思向媽媽開口要錢才會選擇用偷的。

據《廣州日報》報導，佛山南海里水派出所民警於7月27日接到指令，有人報警說自己女兒在商場偷了別人東西。接報後，派出所民警迅速出警，可他們趕到現場後都傻眼了。

一開始無論小女孩的媽媽和店員怎麼問，孩子就是不吭聲，也不肯承認自己拿了東西沒付錢，直到看到警察叔叔到場，事情才發生了轉變。

到場後民警發現，這名小女孩一直不停地哭，為了能夠更好地安慰她，民警先讓小女孩的媽媽和周邊的群眾離開孩子的視線，然後再走到小女孩身邊開始安慰和勸說。

起初小女孩表現出一臉茫然，但當民警說出「坐牢」就等於「關小黑屋」的時候，小女孩終於哭著承認了。原來，小女孩某天路過這家商店時，看到這些小玩具很漂亮，但她也知道自己家裡條件不好，不好意思向媽媽開口要錢，一時沒忍住就偷偷拿走了幾個，而這天小女孩再次路過商店，被店員們逮了個正著。

店員表示，他們最近從監視器中看到，小女孩拿走了他們店裡的一些扭蛋球，總價值將進200元（約新台幣841元），今天恰巧又碰見她了，但無論他們怎麼問，小女孩就是不肯承認。

小女孩的媽媽表示，她有看一個關於爸爸教育女兒的影片，做父母的也是報了警，然後把孩子帶到警察局去了，所以她也想用這個方法給女兒一個教訓，事後小女孩媽媽已經按商品原價進行了賠償。

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