左營當街暴力擄人太囂張　警汽車旅館再逮4人...都認了

▲警方在案發當天就找到嫌犯棄置的車輛。（資料照／記者黃子倩翻攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄左營上星期傳出陳姓女子遭人當街砍傷後，事發隔天又與男友遭人當街攔車擄走，警方專案小組獲報後以在當天成功營救陳女及她男友，並追查在逃的其他共犯，2日晚間在建國路一間摩鐵內再逮4名男子，目前正在偵訊中。

這起案件漸源自於30日下午發生在左營的一起砍人案，下手的陳姓女子原先因閨密黃女與男友吵架後，黃女吞完安眠後又去找蕭女傾訴，但陳女不滿蕭女知道黃女吞藥後又不協助送醫，於是在30日當天持西瓜刀砍傷蕭女上臂、大腿，最後在警方的策動下，在31日凌晨投案並接受偵訊，直到離開警局後，前一日被砍傷的蕭女挾怨報復，號召3車11人在路上將陳女及陪同的曾男攔下毆打，並強行擄走。

左營分局在擄人案發生後，迅速與市刑大組成專案小組調查，31日中午就在蚵仔寮攔下其中一輛黑色自小客，並逮捕車上3名男子，後續又接獲岡山分局轉報，指稱曾姓男子全身刀傷被丟包在秀傳醫院，下午又在中都市地公園發現陳女，所幸她除受到驚嚇外，並無外傷。

專案人員持續追查沿線監視器後，又發現另輛協助接應的白色自小客，在路口埋伏後，當晚又逮捕了白車駕駛，總計當天施暴的11人中，已有郎姓、陳姓、王姓、蔡姓等男子落網，訊後依妨害秩序、妨害自由等罪嫌送辦，檢方複訊後，聲押郎姓、陳姓、王姓等人，另名蔡男則被請回。專案小組持續追查在逃嫌犯後，2日晚間循線在建國路上的一間汽車旅館內逮捕陳姓、蘇姓、游姓及另名陳姓等4名男子，而4人也坦承施暴，目前仍在接受偵訊中。

