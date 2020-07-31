高雄砍情敵女煞遭擄後7小時獲救　「復仇者」2座車曝光...4打手落網

記者黃子倩、吳奕靖／高雄報導

這起發生在31日早上10點多高雄文自路上毆打擄人案，事後警方深入追查發現竟然和剛因砍人案到案的陳姓女嫌有關係，原來她投案後，在分局製作完筆錄，離開分局的途中，遭到對方友人擄走毆打，目睹整個經過民眾嚇的大喊「老公快點報警！」事隔7小時，遭擄走的陳姓女子人在中都濕地被尋獲，高雄警察局長劉柏良親上火線說明。

▲擄人案其中一名嫌犯，遭警方帶回警局製作筆錄。（圖／記者黃子倩翻攝）

從影片中可以看到現場穿白衣和黑衣的少年，合計有十位，其中有人大喊「不要跑！不要跑啦！」隨後就聽到球棒敲打的聲音，接著一名黑衣男從中間白色轎車被拖下來毆打，打他的人還試圖把他塞進隔壁台車內，但他抵死不從，因此遭壓在路上，由兩個人分別拉著他的手，另外一人拿棍棒毆狠狠朝男子手臂打了好幾下，再合力將人壓進後車廂載走，而他的女友陳姓女嫌則待在原車上被連人帶車載走。

▲男子遭人拿球棒痛毆後強押上車。（圖／記者黃子倩翻攝）

這起事件最早的起因是，陳姓女嫌和一名蕭姓女子因為黃姓友人的問題，雙方在微信上爆發爭吵，隨後相約在外談判，結果一言不合，蕭姓女子因此被陳嫌砍傷，左上臂和左大腿都都受傷送醫，而陳嫌也在犯案後搭車逃逸，經警方策動，她9小時候在男友陪伴下到案。

到案後，陳嫌供稱自己和受傷的蕭姓女子是朋友，因擔心對方「身材比較高大」，會對她不利，她才帶水果刀防身，沒想到最後砍傷了對方，事後感到後悔不已，但任誰也想不到，她和男友踏出分局沒多久，竟然會被對方人馬開車夾擊強行毆打擄上車。

警方在事發後兩小時，率先抓到三名嫌犯，他們供稱，陳姓女嫌的男友被丟包在岡山的一家醫院，而一起被擄走的陳姓女嫌，則在事隔7小時後，被警方發現人被丟包在中都濕地公園，根據了解，這幾個小時內，嫌犯載她在山區不斷繞，直到開到中都濕地公園才將人丟包，目前警方查緝到2輛作案車輛，4名嫌犯落網，其他3部涉案車輛以及在逃嫌犯，警方全力追緝中，待全數到案後，將依新修正聚眾鬥毆等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

▲擄人案嫌犯作案車輛之一。（圖／記者黃子倩翻攝）

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