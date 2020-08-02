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金門增1例牛結節疹疑似案例！蚊蠅騷擾牛隻還會傳播「牛流行熱、藍舌病」

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▲▼牛結節疹疫苗金門開打。（圖／防疫檢疫局提供）

▲農委會說明，執行烈嶼鄉養牛場牛隻的疫苗注射工作，計38場、80頭。（圖／防疫檢疫局提供）

記者許展溢／台北報導

農委會牛結節疹（LSD）緊急應變小組今（2日）表示，金門縣無新增案例場，但在原列管案例場中新發現1頭疑患牛隻，隨即加以撲殺焚毀，另對日前列管疑患牛隻再撲殺焚毀1頭，合計今天撲殺2頭牛。累計案例及疑似案例牛場仍維持50場。

農委會說明，今執行烈嶼鄉養牛場牛隻的疫苗注射工作，計38場、80頭，並同時進行該等牛場病媒防治及消毒輔導，累計完成469場、6318頭牛之疫苗注射；各鄉鎮累計執行情形分別為金湖鎮107場2581頭、金城鎮72場740頭、金寧鄉136場1308頭、金沙鎮111場1534頭、烈嶼鄉43場155頭。

請繼續往下閱讀...

▲▼牛結節疹疫苗金門開打。（圖／防疫檢疫局提供）

▲農委會指出，金門新增1例牛結節疹疑似案例。（圖／防疫檢疫局提供）

農委會強調，吸血性蚊、蠅，除了會傳播牛結節疹，還可傳播牛流行熱、藍舌病等多種牛隻傳染病，農民如未能做好殺滅蚊蟲等防疫工作，將大大增加養牛的經營成本。且蚊、蠅在吸血過程中，騷擾牛隻引起揮動尾巴、踱步、皮膚抽動、晃動頭部等試圖趕走動作，容易造成精神緊張，據專家研究，蚊蠅騷擾牛隻所造成產肉及產乳量下降，可達3成以上，直接影響農民收益。

農委會呼籲，養牛場的蚊蠅防治策略以環境管理、物理防治為主。基本原則在於牛場保持環境乾燥，以降低蚊蠅孳生機率，清除雜物降低環境濕度與蚊蠅躲藏機率，定期除草降低成蟲棲息場所，如果能做到這些管理措施，將大幅降低蟲媒傳染病爆發風險。除了環境管理外，亦可針對蚊蠅的生活習性，依牛場範圍，吊掛足量捕蚊燈、設置黏蟲板、黏蟲繩、捕蠅籠等燈光或陷阱誘捕成蟲，減少牛隻被叮咬的機會，維護牛隻健康並增加農民收益。
 

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