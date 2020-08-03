自殺炸彈客「監獄門口」引爆！阿富汗百名囚犯狂逃　槍戰持續…至少13死

▲阿富汗監獄遭襲擊造成多人死傷。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

阿富汗東部城市賈拉拉巴德（Jalalabad）一座國家監獄3日遭到襲擊，一名自殺炸彈客在入口處引爆裝滿炸藥的汽車，隨後多名槍手襲擊了監獄保全。極端組織伊斯蘭國（ISIS）坦承犯案，槍戰還在持續，目前有13人死亡，數十人受傷，但死傷人數恐還會上升，也有100多名囚犯趁機逃獄。

根據《半島電視台》報導，賈拉拉巴德監獄在3日遭到攻擊，一名自殺炸彈客在入口處引爆裝滿炸藥的汽車後，多名槍手朝著保全人員開槍。阿富汗員警與特種安全部隊已抵達現場，和槍手爆發激烈槍戰，目前已知有13人死亡，20人受傷；內政部發言人Tariq Arian表示，但死傷人數恐還會上升。

▲安全部隊抓回逃獄的囚犯。（圖／路透）



《半島電視台》指出，武裝分子控制了監獄內幾座安全塔，100多名囚犯試圖越獄，大部分都被安全部隊阻止，但仍有數十人成功逃離。伊斯蘭國已宣稱對此次事件負責，塔利班也立即澄清，該組織沒有發動襲擊，因為3日是塔利班與阿富汗政府為慶祝穆斯林宰牲節休戰的最後一天。

阿富汗情報組織表示，在2日有一名伊斯蘭國的高級指揮官在賈拉拉巴德附近，遭到阿富汗特種部隊擊斃，不排除此次事件是為了報復。

#AFG Bullets flying over homes in Jalalabad city. Video shared with me by a resident in Jalalabad city. pic.twitter.com/avjz9Wz2Ps — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 3, 2020

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