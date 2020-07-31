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郵輪到金門...首創小三通客船接駁！讓旅客「偽出國」氣氛超有感

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▲郵輪來金門，首創小三通客船接駁遊客 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲郵輪客人到金門，縣長楊鎮浯親自迎賓 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

在金門縣政府府積極開拓客源下，全球首復航郵輪「星夢郵輪─探索夢號」國內跳島遊，於31日首航金門，縣府與地區觀光業者總動員，盛大迎賓，首創小三通客船接駁旅客，大幅縮短接駁時間及提升舒適度，更破例開放甲板讓旅客拍照，還有碼頭熱鬧迎賓活動，這是自今年2月10日受新冠肺炎疫情影響暫停小三通以來，碼頭久違的熱鬧景象。

▲郵輪來金門，首創小三通客船接駁遊客 。（圖／記者林名揚翻攝）

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▲縣府安排金門特色陣頭公揹婆迎賓 。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣長楊鎮浯表示，郵輪自今日起至10月13日共有12趟次到金門，預計至少帶來1萬人次遊客，縣府除了準備熱鬧的傳統陣頭「公揹婆迎賓」，也在碼頭引橋廊道新設3D彩繪金門意象，要讓旅客驚艷。旅客通關時會經過免稅店、觀光特產協會所組成的熱鬧市集，除了團體遊會到各景點遊玩，也有很多自由行的遊客，預計將帶來龐大的觀光產值。

金門觀光處長丁健剛說明，搭乘郵輪最讓遊客關心的是接駁上岸的問題，由於金馬澎三離島的港口都無法容納此郵輪停泊，旅客必須搭接駁船上岸，因此在一開始與遊輪業者接洽時，就推薦採用速度快、載客數多的小三通客船來接駁，以提高舒適度。經事前多次會議、討論及模擬演練接駁，克服種種困難終於成行，一趟次可載運300人，航程只要8分鐘，僅需4趟次就載送完成，比用小船接駁大幅減短17分鐘，讓遊客大大稱讚。而且，接駁船上也特別安排觀光特約解說員沿途介紹金門美麗島嶼風光，也破例開放甲板讓遊客吹海風、拍美照。

▲郵輪來金門，首創小三通客船接駁遊客 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲乘客從郵輪搭乘小三通客船接駁情形 。（圖／記者林名揚翻攝）

觀光處進一步表示，以往搭乘郵輪來金旅客，對於子船接駁方式載運旅客，普遍認為不舒適度及時間過長，故於7/13邀請目前無載客的所有小三通航商召開協商會議，也因無靠泊經驗，特別到基隆試靠，以達安全、舒適、便捷並重的目標。

另外，郵輪業者表示，「探索夢號」由德國承建商建造，排水量7萬5338噸，長度268公尺，寬度32公尺，甲板層數13層，客房數量928間，載客量2800人。本航次是金馬澎5日遊，一次暢遊三離島，7月29日搭載1022名旅客從基隆出發，30日抵澎湖，31日上午9時到金門有939人下船旅遊，31日下午3時後遊客陸續回郵輪，晚上6時啟航往馬祖，8月2日返回基隆港。這艘龐然大物7月31日上午7點30下錨在翟山外海，吸引很多民眾到塔山觀賞、拍照。

此次岸上團體遊程，有「金門歷史之旅」、「金門半日遊」、以及「金門精華遊」等套裝行程，包括翟山坑道、水頭聚落、莒光樓、清鎮總兵署、邱良功母節孝坊、獅山砲陣地、陳景蘭洋樓、金門酒廠、特產店等，兼具歷史名勝、閩南文化、知名觀光景點，以及購物樂趣，同時安排經驗豐富的華語導遊帶領，安排舒適的交通接駁，讓旅客悠閒領略金門之美。

更特別是，本次縣政府用心營造類出國的感覺，以地區明信片代替出國入出境時在護照上蓋章戳，搭配購買完稅品，特別有出國的感覺，而為使更多遊客了解地方特產，由金門觀光特產協會在水頭出境大廳設置櫃台，讓遊客一到金門就能感受熱鬧的氛圍。

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