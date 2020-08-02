大熱天裝冷氣竟被客訴汗臭味　師傅還原「不敢開電扇」原因：高抬貴手

▲原PO無奈說，他不是「香妃」，工作滿身汗當然有汗臭味。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

夏天裝冷氣竟被嫌棄！一名冷氣安裝技師表示，因汗臭味被客戶投訴。對此，有人分享前兩周家中裝新冷氣和師傅互動的過程，「對師傅好一點，人家也會回饋在安裝品質上。」

當事人1日在「爆怨公社」臉書社團說，他不是乾隆皇帝的「香妃」，是來裝冷氣，不是來吹冷氣的，滿身汗當然有汗臭味，「我已經盡力保持身上及您府上乾淨了 ，怕粉塵到處飛，在您府上連電風扇都不敢要求開了，可以高抬貴手，不要連汗臭味都可以打客訴吧。」他也回答網友的問題說，「是我不開風扇，怕鑽牆的粉塵到處飛，屆時再多一條客訴。」

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▼原PO分享工作時遇到的無奈客訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，有網友直呼，「有事嗎？大熱天施工不流汗，他是有冷氣吹喔」；原PO回，「客人在有冷氣的房間聊天！」也有人分享師傅來家裡工作，「最基本都會拿涼的或是買個便當請，除非對方堅持不要，不然都會買」；原PO回，「我都自備冰桶帶飲料，我比較孤僻，不喜歡吃喝客戶提供的，避免麻煩欠人情！畢竟吃人嘴軟咩！」

有人則說，前兩周家中也裝新冷氣，她在師傅進門前，先遞上兩罐冰透的運動飲料，請師傅先喝個涼再開工，電扇開到最大給師傅吹，看師傅一口直接喝掉半罐，真心覺得他們實在很辛苦；等對方完工後離開前再送上兩罐，謝謝他們的細心安裝，「對師傅好一點，人家也會回饋在安裝品質上。」