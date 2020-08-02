金正恩怒斥「養狗太奢侈！」　平壤市民愛犬被送進「狗肉店」

▲韓國大媽處理狗肉。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓近年受到國際制裁影響，經濟活動大受打擊，2020年又遇上新冠肺炎疫情，讓北韓的經濟狀況陷入史無前例的困境。為此，北韓內部開始透過大規模批鬥「非社會主義」的行動，整頓紀律。消息人士透露，金正恩認為，平壤市民飼養寵物狗是被「資產階級」洗腦的行為，更屬於資本主義的一部份，因此下達禁令。許多平壤市民的愛犬因此被送進中央動物園，另一部分的寵物狗則是被賣到狗肉店供人食用。

根據《朝鮮日報》報導，北韓消息人士透露，由於北韓經濟受到國際制裁與新冠肺炎的嚴重影響，因此許多北韓人民早已對金正恩心生不滿，沒想到金正恩7月卻突然下達命令禁止所有平壤市民飼養寵物狗，稱養狗是奢侈的行為，不符合社會主義，而是資本主義的一部分。然而金正恩不但禁止市民飼養寵物狗，更直接下令讓人民班掌握各家各戶的寵物狗數量。

據悉，即便飼主不肯主動上繳犬隻，也會被強行抓走。其中一部份的狗狗會被關進中央動物園，剩下的則會被賣給狗肉店，或是直接被捕來吃。據悉，金正恩如此強硬的態度再度引發飼主們不滿，許多飼主痛罵，「連動物都有感情了，但金正恩卻是沒有感情的冷血動物。」

事實上，北韓一直將飼養寵物視為「腐敗的資本主義文化」，因此禁止民眾飼養寵物，直到1989年後，許多社會上流階級才開始飼養寵物狗，此後，隨著韓劇持續在北韓發揚光大，許多政商名流將飼養寵物視為是炫耀財富的手段。據了解，由於北韓將狗肉視為「國寶級的珍饈」，因此即使北韓這次下令禁止民眾飼養寵物狗，未來可能還是會鼓勵民眾飼養「食用狗」。