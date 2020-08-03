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赤腳男誤踩鐵塔！「3分之2插入腳掌」照片曝光　鄉民崩潰：腳抖了一下

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▲▼腳,腳掌,腳趾。（圖／翻攝自pixabay）

▲男子赤腳誤踩鐵塔模型。（示意圖／翻攝自pixabay）

實習記者郭思妏／綜合報導

有些人在家中沒有穿拖鞋的習慣，但一不小心可能誤踩東西弄痛自己。國外一名男子近日在家中赤腳踩到自己的蒐藏品「艾菲爾鐵塔模型」，鐵塔尖端的部分直接插入他的腳底，模型的3分之2更是深入腳掌，痛得他立刻就醫。事後，男子腳部的X光照片曝光，讓網友隔著螢幕直喊痛「害我腳縮了一下。」

「TheMedicaIVideo」是推特上一個專門分享醫療案件的帳號，該帳號6月初PO出男子腳的X光照片，畫面顯示，除了鐵塔模型的四根塔腳外，其他部分已插入男子腳底正中心的位置，且病床上有部分血跡，可猜測當時的情況危急，且男子有多麼的疼痛，須立即就醫。

另外，推特上還有貼出2張X光照片，透過圖片可以清楚看到金色鐵塔「3分之2」的部分已完全埋入他的骨頭中，可見當時踩下的速度有多快，鐵塔幾乎要貫穿男子的整隻腳。

此貼文貼出後在網上瘋傳，也在PTT上也引發熱議，網友紛紛在底下留言，替男子喊痛，「看了腳底板癢癢的」、「我的腳抖了一下」、「踩到巴黎痛腳」、「差點一步到巴黎」、「看了好痛嗚嗚」、「這跟踩到海膽差不多吧」。雖然這種意外不常見，但還是有網友建議，體積小的尖銳紀念品應蒐藏在櫃中，或是放置在安全的地方，避免隨便亂放，以免意外再次發生。

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