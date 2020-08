外國魔神仔？深山失聯8天「幸運生還」　18歲少女記憶斷片

實習記者陳妙津/綜合報導

美國18歲少女福達(Gia Fuda)在7月24日在喀斯喀特山脈失蹤,由於當地被稱之為「死亡區」,因此搜救團隊在連日搜尋未果後,都認為存活希望渺茫,沒想到第9天竟幸運尋獲生存的福達,眾人都認為是一場奇蹟,不過少女還無法連貫說清楚失蹤時究竟發生何事。

綜合外媒報導,福達最後身影被華盛頓州一家咖啡店的監視器拍到,隔天在喀斯喀特山脈高山地區的2號公路上,有民眾發現她沒油的轎車停靠在路邊,卻不見福達人影。當局隨即展開一個多禮拜的搜救,直到1日才順利在山谷底部找到福達。

▲▼失蹤的福達最後被監視器拍到的身影。(圖/截自FB/King County Sheriff's Office)



當地金郡(King County)警方表示,1日下午2點45分左右,搜救人員沿著2號高速公路旁樹林深處的溪流,尋獲福達的筆記本,接著往前走去又找到福達的衣服及鞋子,最後終於在離山谷底部約2英里處尋獲仍清醒的福達,「這非常罕見,絕對是個奇蹟,我們很高興她還活著」。

福達隨後立刻被送往當地醫院,所幸病況穩定,正逐漸恢復中。警方表示,福達並未攜帶任何食物,好在她可以喝溪水,並吃樹林裡的漿果維生,其中一位搜救人員是醫生,已幫福達進行初步診斷與檢察,但少女仍無法清楚解釋8天來發生的事情。

UPDATE: Family friends hug after Gia Fuda was found alive on 9th day of searching— They heard from her dad that Gia was found w/ her bible & survived by eating berries & drinking water from Scenic Creek. Deputies say she’s stable/taken to hospital after being found near creek. pic.twitter.com/nGQJWKjFz0