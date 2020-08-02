外國魔神仔？深山失聯8天「幸運生還」　18歲少女記憶斷片

實習記者陳妙津／綜合報導

美國18歲少女福達（Gia Fuda）在7月24日在喀斯喀特山脈失蹤，由於當地被稱之為「死亡區」，因此搜救團隊在連日搜尋未果後，都認為存活希望渺茫，沒想到第9天竟幸運尋獲生存的福達，眾人都認為是一場奇蹟，不過少女還無法連貫說清楚失蹤時究竟發生何事。

Maple Valley woman found alive after missing for days https://t.co/JH2AebCNJh — Michael Spears (@MichaelKIRO7) August 1, 2020

綜合外媒報導，福達最後身影被華盛頓州一家咖啡店的監視器拍到，隔天在喀斯喀特山脈高山地區的2號公路上，有民眾發現她沒油的轎車停靠在路邊，卻不見福達人影。當局隨即展開一個多禮拜的搜救，直到1日才順利在山谷底部找到福達。

▲▼失蹤的福達最後被監視器拍到的身影。（圖／截自FB／King County Sheriff's Office）



當地金郡（King County）警方表示，1日下午2點45分左右，搜救人員沿著2號高速公路旁樹林深處的溪流，尋獲福達的筆記本，接著往前走去又找到福達的衣服及鞋子，最後終於在離山谷底部約2英里處尋獲仍清醒的福達，「這非常罕見，絕對是個奇蹟，我們很高興她還活著」。

福達隨後立刻被送往當地醫院，所幸病況穩定，正逐漸恢復中。警方表示，福達並未攜帶任何食物，好在她可以喝溪水，並吃樹林裡的漿果維生，其中一位搜救人員是醫生，已幫福達進行初步診斷與檢察，但少女仍無法清楚解釋8天來發生的事情。

UPDATE: Family friends hug after Gia Fuda was found alive on 9th day of searching— They heard from her dad that Gia was found w/ her bible & survived by eating berries & drinking water from Scenic Creek. Deputies say she’s stable/taken to hospital after being found near creek. pic.twitter.com/nGQJWKjFz0 — Michael Spears (@MichaelKIRO7) August 2, 2020

警方指出，一開始搜尋不到福達的手機訊號，還以為是關機了，但以尋獲地而言，也可能是因沒有訊號導致，而沒油的轎車距最近的加油站有16公里遠，福達很可能是想走去卻最終失去方向，但尚不清楚是因為什麼原因走入樹林，要等數天時間後，狀態好轉的福達可能會給予更多失蹤案相關細節。