LIVE／民眾黨黨員大會登場！拚6千人挺過滅黨危機

▲台灣民眾黨創黨大會，柯文哲與粉絲近距離接觸。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

台灣民眾黨8月2日於國立體育大學綜合體育館召開黨員大會，預計將修改黨章，增訂黨代表選舉相關規定，對於黨員大會，黨主席柯文哲坦言，最怕萬人響應、一人到場，還稱每個人都鍵盤革命家，而號稱有1.2萬名黨員的民眾黨，至少需3千人到場、再加3千份委託書，才能順利召開，若流會恐有滅黨危機。《ETtoday新聞雲》全程直播。

台灣民眾黨去年成立後，至今尚未召開過黨員大會。根據《政黨法》規定，政黨至少每2年要召開一次黨員大會，應有黨員或黨代表至少要1／2以上出席；黨員大會得依章程規定由黨員選出黨代表，召開黨代表大會，行使黨員大會職權。

黨員大會預計將修改黨章，新版章程草案第11條規定，「本黨以黨員代表大會為本黨最高權力機關，每年召開一次。必要時由黨主席召開臨時會」。章程第12條規定，黨員代表包含「當然黨員代表」及「票選黨員代表」，任期為2年，且任一性別以不低於全數三分之一為原則。



當然黨代表包括立法委員、直轄市市長、議員、中央委員、中央評議委員、中央黨部秘書長等；票選黨員代表席次至少100席，候補20席，由具資格之黨員票選產生。黨員代表每屆應選人數及資格認定等選舉辦法，由中央委員會另訂之。

對於黨員人數以及表決門檻？民眾黨發言人蔡峻維說明，線上報名截止後，共有3479人報名，委託書則有3580份，發現線上報名與委託書有約545份重複，從頭到尾1.2萬人是虛數，扣除重複登載、報名以及資訊明顯錯誤者，約1萬人出頭，詳細的黨員門檻會在今日報告。

根據民眾黨規劃，8月2日黨員大會，預計13時黨主席受訪，同時開放黨員進場，並有暖場表演，14時確認議程及議事規則，黨主席柯文哲約在14時20分致詞，14時30分進行章程修訂案表決，15時30分則是高雄市長候選人吳益政造勢，最後16時10分進行「黨員建言」流程，開放黨員報名登記發言，並抽出30名。

▲民眾黨創黨大會，吸引不少民眾當場申請入黨。（資料照／記者屠惠剛攝）