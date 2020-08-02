楊靜宇力促犬貓捐血媒合平台　柯文哲：讓北市成為動物友善城市

▲柯文哲下午出席2020毛小孩麻吉日暨北市捐血犬貓資訊媒合平台上線記者會。（圖／台北市政府提供，下同）



政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲1日下午出席2020毛小孩麻吉日暨北市捐血犬貓資訊媒合平台上線記者會，柯文哲特別感謝居中大力促成這個捐血資訊媒合平台的議員楊靜宇，以及台北市獸醫師公會的大力推動，這個平台是台北市成為動物友善城市的重要里程碑。



柯文哲指出，楊靜宇在未從政之前，當了30年的獸醫師，進入議會後，仍持續關心毛小孩的議題，因此毛小孩在台北的政壇中，有了一位代言人，也在楊靜宇的督促下，動保處陸陸續續推出了許多措施，包括到目前已經有7座狗公園，毛小孩也可以上捷運和公車等等。





柯文哲表示，他是醫生出身，處理過輸血的case相當多，卻從來沒養到狗貓也要輸血，但台北市要成為一個動物友善城市，要一樣一樣進步，因此毛小孩現在跟人一樣，成立一個輸血中心，可以捐血且符合資格的毛小孩們，有意願的民眾可以上網登錄，等到哪一天有需要的時候可以進行配對，救助有需要的毛小孩。



柯文哲也提到，北市府將在內湖興建一座高達6億元的多功能動物收容中心，屆時可以提供收容、醫療、暫時性住宿等服務，所以台北市會一步一步的努力，像動物友善城市目標邁進，今天就是一個重要的里程碑。