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香港財長：第三季經濟壓力更大　疫情不控制「回穩無從談起」

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▲香港財政司司長「財爺」陳茂波。（圖／CFP）

▲香港財政司司長陳茂波。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港財政司長陳茂波2日表示，香港新一波疫情已超過10日，每日新增確診都超過上百例，若不能盡快控制疫情，穩住經濟將無從談起，「面對目前的難關，政府會盡力提供支援，但財政資源始終有限，無止境的政府援助與紓困不可能是長久之策。」

陳茂波在網誌上提到，香港目前的經濟情況讓人憂心，繼今年首季GDP負增長9.1%後，第二季仍負增長9%，拉動經濟的「三頭馬車」中，私人消費開支在第二季的按年跌幅達14.5%，比首季跌幅擴闊3.9個百分點。反映投資的本地固定資產形成上季跌幅亦擴大到20.6%。出口方面，整體貨物出口跌幅則由首季的9.7%收窄到第二季的2.1%。

▼香港第三波疫情嚴峻，港府正展開大規模檢測。（圖／路透社）

▲香港,新冠肺炎,餐廳,口罩。（圖／路透社）

陳茂波指出，踏入七月份，本港的疫情呈現反覆，出現「第三波」的爆發，在七月八日到七月底期間，新增確診個案達到1850宗，比今年上半年累計的1300宗，還要多出約四成，且近日的每天新增確診個案都超過百例，這樣看來，第三季經濟也許會承受更大的壓力。

陳茂波表示，任何工作都有緩急先後，現在是控疫為先，同時要兼顧保民生、穩經濟，面對目前的難關，特區政府會研究如何盡力提供支援，不過，財政資源始終有限，無止境的政府援助與紓困不可能是長久之策，更非解決問題的辦法。在我看來，要保民生、穩經濟，最重要是打通內、外兩個循環。

▼香港公立醫院接近飽和，港府啟用「港版方艙醫院」。（圖／路透社）

▲▼港版方艙醫院,亞博館,香港。（圖／路透社）

陳茂波提到，內循環方面，首要是「控制疫情、個案清零」，讓市民能恢復正常生活及出行，本地經濟才能恢復活力與動力。

陳茂波指出，外循環方面，全球疫情仍然嚴峻，意味本港相關的商務、旅遊及相關行業暫難恢復，但內地已有效控疫且民眾恢復出行，如果香港也能管控好疫情，便可透過「旅遊氣泡」安排，讓持有健康碼的港人到內地和澳門公幹和旅遊；並通過同樣安排，讓內地及澳門的商務和遊客來港，「這將能以最快的速度恢復商貿活動，並幫助旅遊、零售及餐飲等行業及相關的打工仔提高收入。」

陳茂波強調，如果能做好這兩個循環，以內地龐大的市場規模、粵港澳大灣區的發展空間，本港經濟有望較早復甦，市民、商店以至企業的收入才能有力地恢復，這樣才能切實有效的改善民生，「類似的安排也可逐步延伸到亞太區內其他疫情受控的地方，進一步促進商貿旅遊的恢復。」

▲香港,新冠肺炎,餐廳,口罩。（圖／路透社）

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