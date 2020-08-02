要外界「做好最壞打算」　香港醫管局主席：難保沒有第四波、第五波

▲香港方艙醫院投入使用。（圖／翻攝央視）

記者曾俊豪／綜合報導

針對香港爆發第三波新冠肺炎疫情，香港醫院管理局主席范鴻齡指出，此波疫情發展快，防控形勢嚴峻。他表示，因為香港是「外向經濟」，與全世界有很大聯繫，目前將海陸空來往減少到每天三項，每項約兩三千人，但正常的時候是幾十萬人，因此只要稍微放鬆，難保沒有第四波、第五波，所以一定要做好最壞的打算。

《央視新聞》報導，范鴻齡1日就香港新冠肺炎疫情受訪，內容涉及港版方艙醫院運作、北京派醫療專家團赴港以及對疫情發展的評估等。

在談到第三波疫情時，范鴻齡坦言，自己覺得情況非常嚴峻的，因為第三波是突然來的，同時發展的速度很快，「有人說情況還可以，因為沒有幾何級的增長，我個人的看法是有了第三波，難保不會有第四波。」

▲香港醫管局主席范鴻齡。（圖／翻攝央視）

他解釋，香港是外向經濟，跟全世界都有很大的聯繫，現在港府把海陸空的來往減到每天只有三項，每項只有兩三千人，正常的時候是幾十萬人的，「我們只要稍微放鬆，難保沒有第四波第五波，所以我們一定要做好最壞的打算。」

范鴻齡表示，香港醫護人員從1月份開始就接受嚴格的指引跟訓練，所以很高興到現在為止，香港醫務人員在工作中，因為接觸病人而受到感染的案例仍然掛零，這不代表可以放鬆，還是要非常小心地保護他們，所以香港對保護衣的需求是很大的。

話鋒一轉，范鴻齡感謝起北京，他表示，「說到這裡我又要感謝國家，在我們最困難的時候，2月份的時候，中央特別開綠燈，把我們最需要的保護衣都送過來了。」

《中新社》報導，為應對新冠肺炎疫情，港府緊急在亞洲博覽館建造「港版方艙醫院」，大陸國家衛健委則組建「內地核酸檢測支援隊」、「內地方艙醫院支援隊」赴港協助。其中，將有六名來自湖北省武漢市的專家加入支援隊，他們會為港版方艙醫院提供設計、運營和管理經驗的技術支持，可在港停留時間為半年。

▲北京協助香港興建方艙醫院、派遣醫療團隊赴港。（圖／翻攝央視）