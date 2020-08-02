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40歲單身女應徵！被面試官酸「這年紀不都隨緣嗎」　她怒炸：想結婚很怪？

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▲上班族,雙胞胎,職場婦女,OL,粉領族。（圖／免費圖庫PAKATASO）

▲面試工作，主管卻刻意挖人隱私。非當事人。（示意圖／免費圖庫PAKATASO）

記者黃可昀／綜合報導

現代人擁有不婚不生的權利，該如何選擇是個人自由，但也許會感受到家人與社會氛圍的壓力。一名40歲女網友透露，最近去面試工作時，「面試官拿我的年紀和感情狀態做文章，問我有沒有結婚的打算」，當下她雖然很不舒服，但仍理性地回答問題，沒想到反而遭到對方嘲諷，讓她氣到PO文大罵「結不結婚跟工作能力有關嗎？」

原PO在PTT表示，她第一次面試遇到窺人隱私的面試官，尤其是拿她「還沒結婚」這件事來討論，但她當下仍如實回應，就算40歲了還是對婚姻有憧憬，但目前沒有合適的對象，「面試官聽完用一種輕蔑的表情說：第一次聽到這樣奇怪的答案，一般到妳這年紀不都隨緣嗎？」原本已經覺得被冒犯的她，聽完面試官的回覆更加怒火中燒，「快40了，還想結婚很怪？」

請繼續往下閱讀...

她事後越想越嚥不下這口氣，憤而PO文說，那家公司也算頗具知名度，沒想到主管竟是這種素質，而且已婚或未婚屬於員工私人範疇，應該不會影響到在職場的表現，「有這種主管，不管錄取與否，老娘都不會去啦！」

▲職場／同事／OL／上班族。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲性別歧視的雇主小心觸法。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

其他網友留言，「會歧視的人，回她什麼都一樣」、「問感情超煩，關他什麼事」、「我都直接說因為我不喜歡男人」、「我都把這當yes/no簡答，坦白說已經違反面試可問範圍，幹嘛講細節想法」、「到了適婚年齡真的面試很常被問私人問題，神煩」、「年齡歧視一直都在，公司再大都一樣，只是不能說出口。」

也有人猜測主管心態，很有可能是擔心已婚女性會請產假、育嬰假等等，所以才會問是否已婚，但後面那句「一般到妳這年紀不都隨緣嗎」明顯是歧視，「就明顯性別歧視，結婚女性擔心妳要生會請假，沒結婚覺得妳個性有問題」、「問感情婚姻懷孕小孩的問題都是在問：你可以責任制加班加到死嗎？」

事實上，《就業服務法》第5條第2項第2款提到，雇主在面試員工時，不得違反應徵者意願，要求對方提供非屬就業所需之隱私資料，也就是說，感情狀況屬於私人問題，面試官沒有權利多問，應徵者也可以選擇不回答，否則公司可能會被處以新台幣6萬至150罰鍰。此外，《性別工作平等法》第7條也有規定，雇主不得因為員工性別，或是懷孕等情況而有差別待遇，受雇者招募、分發、考績、升遷等權利應該完全平等。

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