「聽說環島可以脫魯」他狂騎第5圈：求終止！5千人一看大扣分：憑實力單身

▲單身哥環島求脫魯！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

進入下半年，若還是孤單寡人一個，不少男女會向月老求姻緣！不過有民眾選擇騎車環島，堅信能順利脫單，豈料如今騎了第5圈還是單身一人。照片曝光後，大批網友眼尖發現1雷點，笑虧「先把舊舊的白襪子先換掉～」

一名網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出一張照片，只見前方白衣騎士正在等紅燈，背著顯眼看板，寫著「聽說環島可以脫魯」，不過下一行驚見爆笑亮點「已經第5圈，歡迎終止！」

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單身哥還幽默用紅筆打在1、2、3、4數字畫XX，儘管隔著螢幕，也能感受到一股淡淡哀傷，對方不忘附上私人IG，跪求各縣市真命天女來交友。原PO也當起月老幫曝光，文末忍不住笑虧「加油加油！」

文章貼出後，掀起近5千名網友朝聖，「哪來的自信環島可以脫魯...會曬到脫皮倒是真的」、「他沒說找男找女欸」、「國父革命第11次才成功，還早加油」、「 5圈都沒人要，還不清醒嗎！大熱天，妹理你啊」、「方向錯了啦，換逆時針看看」。

▲不過有網友分享，真的是環島認識老婆！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



不少戀愛達人歪樓點出單身關鍵，「白襪很扣分」、「看到襪子就打槍了」、「如果服裝改一下，應該很快」、「交通工具不對！開海神不用環島，只要穿過安全島就可以脫魯了」、「白襪子不是只有阿公會穿的」、「這條路線妹比較少，嘉義人路過」、「因為你把把妹的時間都拿去環島了」、「一般女生不愛騎車環島」、「先把字寫好看一點」。