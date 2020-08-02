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颱風季來臨！防豪雨造成淹水損失　產險業提醒：可幫房屋加保「超額颱風洪水險」

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▲大雨,豪雨,下雨,豪大雨,颱風,雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲產險業者提醒，應及早做好防颱準備，以降低災損衝擊。（圖／記者林敬旻攝，資料照）

記者楊絡懸／台北報導

內政部消防署統計，近10年共有47個颱風侵襲臺灣，平均每年有4.7次颱風侵襲，往往出現持續性的豪大雨；對此，產險業者提醒民眾，應及早做好防颱準備，尤其颱風季節將屆，平時就要為住宅投保「超額颱風洪水險附加條款」，以減少衝擊與損失。

受氣候變遷影響，現在梅雨季帶來的雨勢，造成洪水或淹水等情形，傷害程度也已不亞於颱風季節時發生的狀況。

南山產物建議民眾及早做好防颱準備，目前住宅火險主保單雖已有擴大「住宅颱風及洪水災害補償保險」的承保項目，但因有分區訂定賠償限額，保障限額為7000元至9000元不等，因此，若發生颱風洪水事故，賠償金恐不足，故建議另外加保「超額颱風洪水險附加條款」。

以新北市5層樓公寓為例，若是公寓2樓、約25坪大小，加保超額颱風及洪水保險，以建築物保額為202萬元，一年參考保險費約1815元，等於平均每日只要多繳5元，即可轉嫁風險，減輕自身財產損失。

不過，南山產物也提醒民眾，若中途於颱風季節才加保，其保費仍須以1年期計算收費，而且如果中途單獨退保，保費也不予退還。因此，在規劃住火險時，建議一同規劃超額颱風洪水險附加條款，讓財產更有保障。

 

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