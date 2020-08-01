踹狗被男童勸…竟爆打逼下跪！又持美工刀嗆少年：斷腳筋　苗栗狠男下場曝　





▲林男兩個月內爆打10歲男童，還持美工刀恐嚇14歲少年。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／苗栗報導

苗栗一名林姓男子於今年連續犯下傷害、恐嚇案件！林男4月時於竹南鎮立游泳池，打算踹泳池飼養的黑狗，見10歲男童阿宏（化名）前來勸說，竟直接逼對方下跪，還爆打一波，事後遭判拘55天，結果6月時，林男竟跑到竹南鎮民籃球場，持美工刀亂揮，還嗆14歲少年阿俊（化名）「斷腳筋」。日前苗栗地院審理後，將林男判刑3月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

判決指出，今年6月5日下午5時，林男於竹南鎮鎮民廣場內的籃球場，因不滿阿俊及其友人使用該球場，便持美工刀亂揮舞，作勢要攻擊，甚至開嗆「你信不信我會把你腳筋弄斷，讓你一輩子無法走路」，讓阿俊相當害怕，趕緊報警處理。事後，林男到案坦承犯行。

對此，法官勘驗阿俊友人目擊證詞、美工刀證物，確認林男犯行，認為他不久前才犯下傷害罪，如今又於公共場所對少年做出恐嚇行徑，顯然欠缺法治觀念，最終依成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，將其判刑3月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。



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