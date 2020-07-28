我們都是老同學　來苗栗長照據點上課

圖、文／慈濟基金會 林佳予

位於慈濟苗栗園區內的白色建築物，每個週二、週四的上午經常傳出笑聲，這裡有一群「老同學」，每週都在期待著老師今天教什麼。半天的課程豐富，除了有動態的各式舞蹈、健康操、拍打功、益智遊戲，靜態的還有桌遊、手工藝、纏繞畫、音樂療癒等等，有時還會有專業人士來教這群「老同學」身體保健的課程。

慈濟苗栗園區2018年6月開始成為C級長照據點，66歲的鄧女士，透過志工介紹而帶著近90歲的父親來到慈濟苗栗園區，鄧女士說：父親之前因骨髓炎讓腰、脊髓很不舒服而無法自行走路，剛來參加活動時，父親因行動困難而不想出門，如今的父親因為來到這裡交了許多朋友，大家一起做活動，心情變得很好。父親透過中藥調理、在家持續做健康操，如今可以自行走路，有時她有事無法開車載父親來，父親就自行前來。

鄧女士提到這次疫情發生後，因為暫停上課、無法跟大家一起活動，讓父親心情鬱悶，直到疫情緩和開始上課，父親的心情才比較好。鄧女士分享，父親來這裡感受到志工很用心帶動、課程很精采，每次都很期待來，很感謝志工的付出，尤其課程後跟大家一起吃豐盛的午餐，每次都開心地回家。

▲鄧女士(右)說她的父親(左)來到慈濟苗栗園區後，本來無法自行走路，如今行動越來越方便。

70多歲的林女士陪先生一起來參加活動，林女士說她的先生個性內向，在家就不愛說話，加上年紀越大、行動不方便，不太願意出門與人互動，加上身體需求，於是請外籍看護協助。林女士說，先生來上課後身體與精神都比較好了，過去會寫毛筆字，因為手受傷、寫字比較慢，就不太願意動，在家就是發呆、看電視，林女士原本要幫先生找日照中心，在慈濟做環保時知道有C級長照據點，就陪先生一起來報名。

林女士分享她的先生來到慈濟參加活動後，比較肯活動了，課程有做手工藝也會做。先生的記性很好，有時她東西沒拿到，先生還會提醒他。有幾次林女士無法到、或是還在做家事，先生會在看護陪伴下自己先到園區，跟志工說：「阿嬤今天不來，我自己來。」

▲林女士(左一)陪先生(左二)一起來參加活動，林女士說先生原本個性內向、不喜歡動，如今身體與精神都變好了。

慈濟志工唐雪琴發現一位爺爺心情不好，知道爺爺過去教唱客家山歌，就請爺爺高歌一曲，爺爺唱起歌來心情、精神都變好了，一唱就意猶未盡，直到大家說快下課了才停止。苗栗慈濟園區C級長照據點有一群志工來排班帶活動，其中唐雪琴接到任務後就開始研究適合老人家的課程，例如陪伴老人家要注意那些事情、加強身體機能。唐雪琴說，衛福部有模組課程，她也會找一些讓長者手腳可以活動，特別是對於行動不方便、預防失智的課程，例如訓練平衡感、眼睛注意力。

剛開始跟這群「老同學」互動時，唐雪琴需要了解他們的需求與想法，也發現這群長者的童年跟她不同。她曾帶長者玩橡皮筋童玩，發現長者們很多沒玩過，唐雪琴說：原來這群老人家從小就拿鋤頭工作，玩童玩是她這一輩才有。

▲唐雪琴(左)設計課程，她說這個遊戲可以訓練長者眼睛的注意力。

負責苗栗慈濟園區C據點志工窗口曾馨旻表示，爺爺奶奶像家裡的長輩，有時他的氣色不好，長者就會關心她，家裡有事無法到也會在Line群組通知。

慈濟基金會表示，慈濟目前在全台慈濟會所共有將近300個長照與社區關懷據點的服務，守護社區長者的健康，延緩失能、失智，提升長者身體機能，讓長者老來也有良好的生活品質。

▲負責苗栗慈濟園區C據點志工窗口曾馨旻(左二)，用心陪伴爺爺奶奶活動。

▲唐雪琴(右)與一群志工們用心規劃課程，讓長者能預防失智、提升身體機能活動。