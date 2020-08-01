偷摘1顆虎頭柑撞果農落跑！飛石砸車冷嗆：專門玩你這種人　狂賊下場超慘

▲古男騎車偷摘一顆虎頭柑，代價是5萬元以及吃上10月牢飯。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者陳羿妏／新竹報導

新竹縣北埔鄉一間果園去年12月間發生一起偷竊事件！古姓男子騎車載友人途中，臨時起意去果園偷摘「一顆虎頭柑」，被10公尺外的彭姓果農撞見，雙方當街上演追逐戰，造成彭男多處受傷，車子玻璃也被砸爛。對此，新竹地院審理後，兩人雖以5萬元達成和解，古男仍被依強制、竊盜判刑10月，得易科罰金30萬元，全案仍可上訴。

判決指出，古男當時騎車行經果園，徒手摘取「一顆虎頭柑」，馬上被站在10公尺遠的彭男逮個正著，而古男得知被抓包後，竟騎車加速衝倒彭男，旋即逃離現場，害彭男胸部、肩膀、膝蓋都受有挫傷。

▲見虎頭柑被摘，彭男上前追，卻遭古男撞倒在地。（示意圖／免費圖庫Pexels）

當下彭男為了追上古男，隨即起身開小貨車上前，只是開了120公尺後，古男竟突然下車打開置物箱，拿出2顆石頭，直接朝彭的擋風玻璃猛砸，冷嗆一句「我專門玩你這種人」，下秒離開現場。

古男辯稱，摘完虎頭柑後，忽然看到彭男就嚇到了，另外當時為了閃避對向來車，才會不慎撞上彭男，至於「我專門玩你這種人」是未經大腦講出來的話，絕無恐嚇之意；不過，古男的友人並沒有因此坦護，反而承認古男當時偷摘完虎頭柑，確實馬上騎車加速離去，直接衝撞彭男，而另外一名目擊民眾也證稱，當天開車行經果園，古男確實撞人後立刻落跑。

對此，法官勘驗上述說詞、案發監視器畫面，確認古男犯行，且經查，古男於拘提當日偵訊時，竟想對彭男提出偽證、強制、恐嚇之告訴，顯然並無悔意，不過考量古男事後與彭男以5萬達成和解，彭男也願意撤回傷害、毀損告訴，表示「若被告能真心悔改，我希望我是最後一個受害者，我同意給被告自新機會」，因此新竹地院最終依強制、竊盜，將彭男判刑10月，得易科罰金30萬元，全案仍可上訴。

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