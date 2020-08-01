LIVE／藍綠白首次交鋒！　高雄市長補選政見會登場

地方中心／高雄報導

高雄市長補選將於8月15日進行投票，為讓選民了解各候選人政見，高雄市選舉委員會今1日下午2時30分於高雄市政府四維中心大禮堂，辦理電視政見發表會，這次將以辯論且無交叉詰問的方式進行，稍早三名候選人已抽出發表順序，由國民黨籍李眉蓁抽到1號，民眾黨籍吳益政抽到2號，民進黨籍陳其邁則抽到3號，屆時《ETtoday新聞雲》將為您全程直播。

▼高雄市長補選候選人，依左至右分別為國民黨籍李眉蓁、民眾黨籍吳益政、民進黨籍陳其邁。（圖／實習記者方敬、記者洪靖宜、記者洪正達攝）