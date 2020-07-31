街頭高掛政策看板！陳其邁主打「4好」　貼近市民關心議題

▲陳其邁於街頭掛起政策看板 。（圖／陳其邁競選總部提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選將於8月15日登場，民進黨候選人陳其邁31日公布政策看板，以好經濟、好教育、好生活、好就業等高雄市民切身相關議題，提出政策爭取市民支持。陳其邁競選總部表示，政策是陳其邁對高雄最具體的承諾，希望能藉此將市政願景讓更多市民了解。

▲民進黨候選人陳其邁31日公布政策看板 。（圖／陳其邁競選總部提供）

民進黨候選人陳其邁公布政策看板，提出經濟、教育、生活、就業等與高雄市民切身相關議題，競選總部表示，「好經濟」的內容包括推動橋頭科學園區；發展會展、郵輪、觀光產業；設置高科技新創園區；轉型高階製造中心；擴大農漁業國際外銷市場；啟動商圈造街計畫、振興市民經濟。而「好教育」包括增加公幼、公托及非營利幼兒園；學童上課有冷氣；推動雙語教育，落實母語教學；改善偏鄉數位落差；完善終身學習教育資源網。

▲民進黨候選人陳其邁31日公布政策看板 。（圖／陳其邁競選總部提供）

另外，「好生活」指的是推動捷運加速興建；扶植在地藝術，成立文化藝術聚落；設立國民運動中心；推行共融式公園及親水公園；一學區一日照中心；改善空污加速解決淹水問題。「好就業」則包含建置青年創業資源網；成立單一窗口，提供創業服務；發展文創中心，營造優良創作環境；設立高雄技職人才及技術培育基地；推動專業技術人才培育計畫；支持青農在地深耕。

陳其邁競總指出，目前市區中正成功路口及鳳山青年路口已經懸掛，市內各地也會陸續掛上；除看板外，也會出動宣傳車走遍大街小巷，盼讓更多市民認識陳其邁的政策與施政願景。