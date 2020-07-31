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氣爆6周年！李眉蓁祈福「市民平安」　提1降編案批陳其邁不顧高雄人權益

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▲李眉蓁31日在臉書以「731氣爆省思」為題發文。（圖／翻攝自Facebook／李眉蓁）

▲李眉蓁31日在臉書以「731氣爆省思」為題發文。（圖／翻攝自Facebook／李眉蓁）

記者蘇晏男／高雄報導

高雄氣爆31日滿6周年，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁臉書PO出一張閉眼拜拜照片為高雄市民祈福，並表示，氣爆傷痛雖慢慢遠去，但教訓不能忘記，內政部過去曾規定2018年把大社工業區由特種工業區降編為「乙等工業區」，不過民進黨執政後卻卡降編案，而時任行政院副院長陳其邁一句話都不敢講，完全不顧高雄人權益。

李眉蓁31日在臉書以「731氣爆省思」為題寫道，氣爆的傷痛雖然慢慢遠去，但教訓不能忘記，工業區「騰籠換鳥」、大社工業區降編、管線管理的準確即時、善款運用機制的合理化，這些事情沒做好，氣爆後遺症就不算已經過去。

李眉蓁指出，內政部在1998年核定大社都市計畫，規定2018年把大社工業區由特種工業區降編為「乙等工業區」。去年3月22日前高雄市長韓國瑜市府啟動降編作業，但民進黨執政的內政部市計畫委員會去年2次會議都沒通過降編案，經濟部還打算改為甲種工業區，完全失信於民。

李眉蓁強調，「當時陳其邁正是行政院副院長，竟然完全不顧高雄人權益，冷眼看著經濟部、內政部卡降編案，一句話都不敢講」。

李眉蓁表示，城市快速發展打亂了工業區和住商生活區的界線，人在地上住、管線地下走已成為常態。為了安全，也為了產業升級，高雄必須調整產業結構，縮減重工業及石化業所佔比例，提升高薪、高科技、高附加價值、低污染產業佔比。

「所以我們應該要以大魄力推動『騰籠換鳥』機制，把石化產業鏈遷離市區，換高科技、高價值、低污染產業進來，這樣才能徹底解決管線問題」。李登輝指出，所以在地下遷管以前，現有管線的管理就十分重要，圖資要精確、巡檢要確實、現場氣體檢測要快又準，這些都還有很大努力空間，也是她當上市長後一定要趕快做的，因為市民的安全是最重要且最優先的。

最後李眉蓁還表示，氣爆善款來自全民愛心，既然是捐給災民的錢，政府就不能從中巧立名目、挪借善款使用。她認為，未來我們應有更嚴謹的規範，讓社會愛心不變質。

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