大陸派60人檢測支援隊赴香港！　7名先遣隊員2日抵港

▲香港新冠肺炎疫情持續爆發。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸國家衛健委網站8月1日通報指出，應香港特區政府請求，在中央統籌部署和指揮下，國家衛生健康委迅速組建「內地核酸檢測支援隊」擬近期赴香港開展工作，協助特區政府抗擊疫情。首支「內地核酸檢測支援隊」由廣東省衛生健康委從省內20餘家公立醫院選派，約60名臨床檢驗技術人員，其中7名「先遣隊」隊員將於8月2日赴香港協助開展實驗室工作。

通報指出，「內地核酸檢測支援隊」隊長來自廣東省衛生健康委，曾擔任廣東省支援武漢醫療隊總指揮，這是首批中央政府派出支持香港抗疫的內地（大陸）專業隊伍。此外，國家衛生健康委後續將根據香港特區抗擊疫情需要，隨時調集內地醫療資源給予更多支持。

同時，大陸國家衛生健康委也已組建「內地方艙醫院支援隊」，由湖北省武漢市選派6名有「方艙醫院」實戰經驗的專家，包括醫院院長，院感、護理、建築和設計專家，為香港亞洲國際博覽館改建為「方艙醫院」提供設計、運營和管理經驗的技術支援。

香港特首林鄭月娥31日在記者會指出，已向中央提出協助抗疫的要求，將集中在檢測能力及治療設施方面。國務院港澳事務辦公室同日發表聲明表示，中央政府應港府請求，將派大陸檢測人員到港協助展開大規模的檢測，並協助加快興建臨時隔離及治療中心。

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