死前爆武漢醫院內幕！女護士墜亡「排除刑事案件」　網怒炸：監控又壞了？

▲新冠肺炎肆虐時期，武漢的醫護人員承受巨大壓力。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢協和醫院一位在隔離病房工作的張姓女護士，日前不幸墜樓身亡，死前疑似曾與護理部主任起衝突，更揭露不少陰暗面，掀起軒然大波。警方7月31日通報稱排除刑事案件，然而微博網友並不買單，「 這通報了個寂寞還是屁？監控的事一字未提。」

▲死者家屬崩潰。（圖／翻攝自微博）

據《澎湃新聞》報導，該名護士是家中獨女，孩子不到2歲，在武漢協和醫院工作不到5年就發生悲劇，目前警方已至現場調查。院方隨後發文證實，稱深表痛惜，將積極配合家屬及有關部門處理善後事宜。

作為抗疫第一線的武漢醫護人員，為何最後以墜樓收場，事件發生原因備受關注。疑似死者朋友圈曝光，內容顯示其與護理部主任起衝突，另外她曾在微博私訊，不僅控訴掉護理部主任劉義蘭，更指隔離區的護士三班制「每天至少要在裡面待8小時，不能吃不能喝不能上廁所！」

▲ 武漢協和醫院。（圖／翻攝自官方微博）

針對此事，武漢警方昨（7月31日）晚在官方微博發佈通報，稱經調查，武漢協和醫院護士墜樓事件排除刑事案件。值得注意的是，微博評論區並未開放討論。通報再度引發網友熱議，紛紛表示，「監控這麼巧又壞了」、「監控壞掉，還以為是電影裡的橋段」、「扛過了疫情、卻沒有扛過人心」。

此事也引發民眾對護士這一職業的關注，「護理部天天真的吃飽了撐的，動不動就搞形式主義，這樣考那樣查這樣背那樣學，下夜班還不讓回去休息，勞資最討厭就是單位那幫搞行政的」、「我也是受不了之前單位的護理部才辭職離開了工作七年的地方，感覺護理部存在的意義就是為了折騰護士，一點都看不得咱們好」。

▼警方通報。（圖／翻攝自微博）