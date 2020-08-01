美國超模坎達爾珍娜「洛杉磯2億豪宅」曝光！「樸實溫暖風」甩開奢華氣息

▲坎達爾珍娜豪宅曝光。（左圖／取自免費圖庫Pexels，右圖／翻攝自ig／@kendalljenner）

記者崔子柔／綜合報導

美國24歲的超級名模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）近日曝光她在洛杉磯的豪宅，她2017年以800萬美元（約2億3460萬台幣）購入該屋，親自投入裝潢設計及擺設，最後的成果也讓她感到「非常自豪」。

根據《CNN》報導，坎達爾珍娜為了9月號的《建築文摘》（Architectural Digest）敞開豪宅大門受訪，這是她第一個完全參與設計的家，她稱是屬於她「身份及喜歡的事物的真實反映」。

坎達爾珍娜喜好中性的配色和有機的質地，其實在客廳和廚房、臥室都可以觀察到，使用了很多木質系的設計，再以棕土色系的家飾做搭配，整個房屋展現溫馨的氣氛。

更衣室就不難看出她「時尚超模」的身分，掛滿各種時下流行的名牌衣物，新潮的包包、鞋子等配件甚至多到架子已經放不下。

Kendall Jenner's Los Angeles home (a thread) pic.twitter.com/tGqsDczDO0 — kendall - outfits (@kenjenstyle) July 29, 2020

▲▼坎達爾珍娜豪宅曝光。（圖／翻攝自推特／@kenjenstyle／@COOLCHICBLONDE）



Oh to live in kendall jenners $8million Los Angeles home pic.twitter.com/T8RWkbW10c —(@COOLCHICBLONDE) July 29, 2020

除了牆上色彩鮮艷的現代風格畫風，坎達爾珍娜也展現出她對古董家飾的品味，她幾乎在每個空間裡都擺放不同花色的土耳其地毯，臥房裡有一張19世紀法國貴妃椅，廚房則擺放一組由中世紀建築師設計的柚木凳子。

坎達爾珍娜也透露她當初選擇買下這棟房子的理由，她喜歡有個性的房子，第一次踏入這裡就被西班牙式的農舍氛圍深深吸引，而且她平時的生活步調很快，所以想要一個寧靜的家，「家就應該像是給晚上狂野派對準備好一個安靜的夜晚」，在這裡可以放著音樂，點燃壁爐及蠟燭，和朋友們圍在一圈看NBA。

▼坎達爾珍娜對她的房內裝潢感到自豪。（圖／翻攝自instagram／kendalljenner）