威力彩15.6億獎金傳遭侵占　「彩券被盜領」曾真實上演！下場曝光

▲（示意圖／讀者提供）

圖、文／CTWANT

威力彩連續槓龜47期，7月27日頭獎累積金額達31.7億元是史上最高，最後兩注中獎均分，其中一注獎落台北市大安區，傳出是台新銀行法金部門合資，共十人集體離職，遭銀行駁斥。不過，事後又傳出握有彩券的一人想要獨吞獎金！其實代買彩券卻侵占獎金的事情，10年前還真的發生過，最後還鬧上法庭；想侵占獎金的人，最後甚至遭到法官判刑。

據判決書指出，高雄一名涂姓男子於2009年7越2日從大陸傳簡訊給一名張姓男子，明確指出請他和妻子代買兩組號碼的威力彩，而且還要連買三期。張男在小港區的彩券行買下張男指定的號碼之後，竟真的中了頭獎9億元，但張男知道台灣彩券公司「認券不認人」，故張妻在獎券背面填上自己的個資，再於7月8日到銀行兌獎。

張姓夫婦在扣稅後共領得7億3千8百多萬元，但億萬富翁的日子沒過多久，就被涂男一狀告上法院。涂男提出雙方的對話錄音，清楚錄到張男說：「我出錢出力出風險。」等語，但張男堅稱自己並未接受過涂男委託代買威力彩。據《中國時報》報導，張男夫婦還曾說：「中了要分紅喔！」、「我絕對不會給你獨吞！」等語。

高雄地院審理此案兩審後，案件來到高等法院，前後共歷經五審，法官參閱雙方提供的對話記錄、證據，終於在2016年依請求侵權行為損害賠償，判張男和妻子吐出獎金，以及分別判他們3年6個月、3年徒刑，且不得再上訴。

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