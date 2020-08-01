「三大毒梟」林孝道落網！掌握全台1/3毒品重判18年

▲林孝道遭檢方具體求刑15年，最後重判18年，仍可上訴。（圖／記者楊鈞典翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

台東警方年前破獲南部最大運毒集團，起訴台灣超級大毒梟、屏東王「林孝道」，他涉及走私大量海洛因磚、安非他命毒品，被檢方起訴求刑15年。台東地院昨天依運輸一、二級毒品、私運管制物品進口等罪，重判林18年徒刑，另9名共犯各判處8至17年不等徒刑，可上訴。

根據《聯合報》報導，台東地院刑事庭長邱奕智表示，林孝道在偵查時自白，協助警方揪出共犯，此舉依法得以減刑，但合議庭審理認為，林孝道的自白內容要件不符，沒有構成毒品危害防自條例「供出毒品來源，因而查獲其他正犯或共犯」，法官不給予減刑。

▲ 循線追查台東海岸200多塊海洛因磚，檢警徹底瓦解人稱「南孝道」的毒品王國。（圖／記者楊鈞翻攝）



邱奕智強調，林孝道是販毒集團中的首腦，能直接支配其他被告協助販毒，刑度不適合低於其他同夥。另原受檢方求處無期徒刑的林姓和陳姓共犯，因在偵查審理中自白，合議庭給予減刑分別為17年2月及17年。

林孝道是台灣三大毒梟之一，每年販毒超過百億元，多年來培養出專屬的走私船隊、毒品倉儲、運輸車隊與販賣通路，擁有完整上下游組織。

▲台東警起出共296塊海洛因磚，還有安非他命。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）



台東地檢署表示，此案查扣之海洛因磚296塊及甲基安非他命25包，毒品數量為國內歷年所甚見，林孝道不只將毒品運進台灣，日本、菲律賓、東南亞等地都有他的船隊，還曾聲稱與菲律賓總統杜特蒂關係很好良好，但杜特蒂當上總統宣示反毒後，視他為眼中釘，更發出通緝令，只要他一到馬尼拉就要被抓去槍斃，這次卻因運毒案不慎栽在警方手中，恐怕是他作夢也沒想到的結果。