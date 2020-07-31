善耕365／首屆王輝盃籃球邀請賽　學生球員熱血決戰明天！

圖、文／善耕365

在新冠肺炎疫情未消、台灣體育賽事紛紛取消或延後之際，為紀念帶領嘉義高中籃球隊的教練王輝而舉辦的第一屆「王輝盃」籃球邀請賽於7月28日至8月1日在嘉義盛大開打。

身為協辦單位之一的善耕365公益媒合平台，廣邀也熱愛籃球的偏鄉地區、弱勢孩童前來觀賽，也因此結識同樣為偏鄉孩童努力的夢想雲林籃球隊教練─陳璽翔，他們發起「夢想雲林全方位圓夢計畫」，希望能夠幫助偏鄉大小學校想打球的學子都能夠享受籃球，並在沒有經濟壓力的情況下逐夢，以正確的態度面對人生中的困境。

這群孩子們平常看現場籃球比賽的機會不多，來到嘉義高中現場看王輝盃，興奮之情溢於言表，一位在夢想雲林籃球表現優異的學生，也曾是總統教育獎模範得主的吳錦媛說：「看現場球員的速度以及爆發力真的好不一樣！」

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王輝盃回「嘉」感念老教頭 延續嘉中精神

「王輝盃」的舉辦讓全國學生球隊揮別賽事取消的沮喪，燃起熱血籃球魂！比賽現場充斥著滿滿的能量，感染著前來觀賽的人們。發起此賽的企業家姜豐年說：「王輝盃除了要為台灣基層籃球提供舞台，也要發揚王輝教練『運動生信心』、『人生不只一個起跑點』的教育理念。」

今年第一屆王輝盃籃球邀請賽其實是嘉義高中籃球隊校友們「回嘉」感念王輝教練的方式，嘉義高中籃球隊成立已超過一甲子，其中王輝教練更是帶領嘉中籃球隊逾50年的時間，王輝教練帶球隊從帶心做起，除了訓練紮實嚴格，也兼顧隊員的心理狀態，給予發揮空間，建立自信。而嘉中籃球隊一直都延續著王輝老師的籃球精神，希望讓王輝老師的精神蔓延到各個籃球的角落。

可稱上今夏最受矚目學生籃球賽事的王輝盃，將在明天(1日)迎來最終決賽！國內大專、高中與國中籃球共72隊的分組對抗賽，誰將成為最後贏家？賽程、直播與賽事資訊，請上王輝盃官方網站（http://wanghuicup.com）查詢。



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