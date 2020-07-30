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大陸抽砂船「來台灣盜砂」最新下場曝光：當軍艦靶船擊沉

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▲劍龍級潛艦發射SUT重型魚雷命中靶船。（圖／翻攝軍聞社）

▲未來大陸抽砂船來台盜砂的下場，就是變成軍艦靶船轟成魚礁。圖為劍龍級潛艦漢光演習試射SUT重型魚雷。（圖／翻攝軍聞社）

大陸抽砂船越界跨過台灣海峽中線，盜採海砂破壞海洋生態的現象相當猖獗。立委王定宇在臉書發文表示，經跨部會會議討論，除了持續要求海巡署強力取締肆虐金、馬、澎湖台灣灘海域的中國抽砂船，經查扣的船拍先拍賣，拍賣不出去，就通通擊沉當魚礁。

海洋委員會在臉書上發文指出，「你敢抽，我就賣！ 船賣不出去就擊敗做成軍方靶或擊沉當魚礁！」近年來，中國抽（運）砂船不斷侵入我國海域盜砂，原以金門、馬祖禁止、限制水域為主，但因中國宣布沿海限制採砂，澎湖海域的臺灣灘漸成盜採熱區。

據海巡署統計，自今年1月至7月底止，海巡艦艇已驅離中國抽（運）砂船共2,988艘，數量遠超於2017年所驅離的2艘、2018年的71艘、2019年的600艘。

▲ 大陸採砂船盜馬祖海砂 海巡強硬拖回法辦！還叫他們「把砂吐出來」回歸沙岸。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲大陸採砂船盜馬祖海砂 海巡強硬拖回法辦！還叫他們「把砂吐出來」回歸沙岸。（圖／記者郭世賢翻攝）

海洋委員會指出，為阻止抽砂事件發生，「我們不只強化各海域巡查，更於台灣灘海域全天派遣1艘大型巡防艦船」，面對中國籍抽（運）砂船，強力執法查扣是必要手段，並為有效解決違法抽（運）砂船泊靠碼頭問題，目前正研擬台灣灘中國抽（運）砂船問題與對策。

未來扣留之船隻除會先拍賣，並採取限制條件，以防船重回中方船東手中外，賣不出去的則研擬當成軍方靶船或擊沉當人工魚礁等，以加快扣留船舶處置速度，讓海巡艦艇能隨時重啟查緝行動。

▲▼海、空軍飛彈射擊訓練，展現自我防衛能力。（圖／國防部提供）

▲但是有網友認為，抽砂船當靶船，是否合適還要再斟酌。（圖／國防部提供）

關於擊沉大陸抽砂船的相關話題，也有在軍事迷社團「海軍艦隊風雲」引發討論，有網友指出，「如果當靶船只是要知道射不射得中，那似乎什麼船都可以，但通常除了驗證射不射得中以外，更重要的是驗證射中的效果，一般船隻與軍用艦艇在裝甲、隔艙、損管設計上都不太一樣，因此拿來當靶船的功能有限。為了避免靶船沈沒後造成海洋環境污染及其它可能的後遺症，恐怕要作很多準備，的確要花很多的人力與物力，要核算核算。」

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