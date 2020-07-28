　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

台灣武器以原住民命名　軍事專家張競：需留心語意「避免誤會」

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼2020海軍敦睦艦隊,康定級康定艦,PFG-1202,康定級巡防艦,拉法葉巡防艦,海軍。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣的軍武是否該以原住民來命名，引發網友熱議，圖為康定級巡防艦。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／採訪報導

國防武器除了要比較性能與威力之外，如何命名也是一大學問，不僅要能夠表達武器的特性之外，還需要思考如何命名才能夠達到宣揚國威與威懾敵人，並且兼顧在地文化連結，增加軍民認同感。最近就有網友在PTT上討論，以原住民語替武器命名「質感大提升」。中華戰略學會研究員、前中權艦長張競對這個議題受訪表示，應該以開闊的心胸來看待這樣的想法，但也需要留意命名與其他語言之間的關係，避免產生誤會。

原PO在PTT發文提到，台灣的軍武命名系統相當多樣，像是飛彈有「天弓」、「天劍」，潛艦有「海龍」、「海虎」，美軍則使用過北美原住民命名，像是「AH-64阿帕契直升機」、「OH-58奇奧瓦偵察直升機」，用意是紀念驍勇善戰的北美原住民阿帕契族跟奇奧瓦族，台灣是否也該取個原住民的軍武名稱來致敬原住民，像是「賽德克級潛艦」、「卑南級驅逐艦」、「西拉雅超音速中程飛彈」、「阿美多管火箭」等等，「如果用英文翻譯的話，感覺這些軍武看起來很威耶！」

▲▼ 花蓮戰機衝場。（圖／軍聞社提供）

▲國軍的F-16尾翼塗裝以阿美族的「馬拉道」圖騰，致敬原住民文化。（圖／軍聞社提供）

張競對此表示，像是沙發、幽默、沙其馬、糍粑都是生活中常用的語彙，沙發跟幽默來自英語，沙其馬來自滿語、糍粑來自藏語，現在都已經融入大家的生活之中，中華文化對於各種文化都是兼容並蓄，對於使用原住民語言或文化來命名應以開闊的心胸去看待，過去國軍也曾在F-16尾翼塗裝上，彩繪「馬拉道」（阿美族神話的太陽神與戰神）圖騰，致敬原住民文化。

張競也從實務特別提醒，網友希望用原住民語替武器命名，不外乎想要表達武器的精銳與勇猛，但是還是需要留意原住民語言的發音或拼字，是否與其他語言的不雅詞彙產生諧音或諧義的狀況，這樣反而無法達到宣揚軍威的目的。

►氣泡水機8780元➔2490元加碼隱藏版優惠！

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快看手機！動滋券「中籤簡訊」曝光　明10點前收到都可領
快訊／動滋券「神秘2張」抽中者喪失資格　體育署曝原因
他騎車到一半！　驚見地上躺了超香「三倍媳婦」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

台灣武器以原住民命名　軍事專家張競：需留心語意「避免誤會」

別再以「漢人英雄」替武器命名　羅致政：原住民命名「氣勢都提升」

美軍機連12天赴南海偵查　陸外交部回嗆：這裡不是夏威夷

南韓軍廢除「關禁閉」！下月起「軍紀教育」正式取代...減薪只能佔月薪1/5

中國飛彈對準…關島恐從地圖消失！　美印太司令：只能部屬「神盾」防禦

印度接收首批5架「飆風戰機」　進駐基地倒數48小時

美通過185億軍售案　協助智利現代化F-16機隊...無線電系統大提升

美軍RC-135W偵查機飛越恆春上空「來回2次」　國軍駁斥：假訊息

解放軍南海封海「實彈演習」　美軍機艦連續12天出沒

「台灣武器用原住民命名？」他認真試列一整排　網讚帥炸：想簽下去了

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

潘瑋柏「結婚一定會講」許諾公開　老婆Luna成出道唯一認愛對象

周杰倫首開直播！「半小時斗內1億」　Live變魔術…「Mojito材料」都來了

吉娜見長毛兔怕到躲牆角　「這還叫兔兔嗎」「這個不是狗嗎」

威力彩31億獎號出爐！　一注中這7碼帶走史上最高獎金

台灣武器以原住民命名　軍事專家張競：需留心語意「避免誤會」

別再以「漢人英雄」替武器命名　羅致政：原住民命名「氣勢都提升」

美軍機連12天赴南海偵查　陸外交部回嗆：這裡不是夏威夷

南韓軍廢除「關禁閉」！下月起「軍紀教育」正式取代...減薪只能佔月薪1/5

中國飛彈對準…關島恐從地圖消失！　美印太司令：只能部屬「神盾」防禦

印度接收首批5架「飆風戰機」　進駐基地倒數48小時

美通過185億軍售案　協助智利現代化F-16機隊...無線電系統大提升

美軍RC-135W偵查機飛越恆春上空「來回2次」　國軍駁斥：假訊息

解放軍南海封海「實彈演習」　美軍機艦連續12天出沒

「台灣武器用原住民命名？」他認真試列一整排　網讚帥炸：想簽下去了

日職／陽岱鋼選保送上壘　陳冠宇滿壘解危連4戰無失分

不斷更新／樂天單局2失誤送中信3分大局　7局中信3比1樂天

中一個就危險了！4大「渣男前兆」開始需要隱私、無意間數落妳

網友酸「老了有細紋」　32歲豆花妹怒：我又不是塑膠！

中職／陳柏豪飆破150連20場僅2責失　王建民林恩宇看好先發潛力

中職／萊福力肩傷等報告　羅傑斯一軍頂替輪值

控壓童入泳池！男童父嗆「瑞芳警說謊」出面：業者不給畫面

泰籍移工染疫國內匡列189人「還有161人檢驗中」結果明公布

41種手作甜點！DAY BY DAY首家手作蛋糕店7/28台南開幕　千層蛋糕也能DIY　

好煩惱，到底該不該融入另一半的生活圈？翻張牌告訴妳

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

軍武熱門新聞

中國飛彈對準　關島恐從地圖消失

「台灣武器用原住民命名」超驚艷：帥炸了

美通過185億軍售　協助智利升級F-16

印度接收首批5架飆風戰機

陸外交部：南海不是美國的夏威夷

美軍 RC-135W偵查機恆春上空來回2次

解放軍南海封海「實彈演習」為期9天

武器以原住民命名　羅致政：不應以漢人英雄命名

美軍：一國兩制非兩岸共同意願

台灣武器以原住民命名　張競：需留心語意

南韓軍廢除「關禁閉」制度！124年來首廢除

連便當盒都能賣！防衛省裝備競標　退役「山雪號」拆著賣

目標南海！　解放軍發射「數千發子彈」實彈演習

可支援登島作戰！　中國076兩棲攻擊艦或裝電磁彈射器

更多熱門

相關新聞

武器以原住民命名　羅致政：不應以漢人英雄命名

武器以原住民命名　羅致政：不應以漢人英雄命名

有網友在PTT上提問以原住民替台灣的武器命名，引發許多網友的熱議，紛紛表示以原住民文化命名「帥炸」、「質感大提升」。對此民進黨立委羅致政也在臉書上發文表示贊同，不應該再以漢人的民族英雄或中國地名替武器命名

列12處倒閉樂園　「最懷念哪間？」爆熱議

列12處倒閉樂園　「最懷念哪間？」爆熱議

想找南港車站周邊物件　一形容網秒吐槽

想找南港車站周邊物件　一形容網秒吐槽

美中交惡　台灣是潛在軍事爆發點

美中交惡　台灣是潛在軍事爆發點

新埔建案多到炸　他好奇：竹北後的黑馬？

新埔建案多到炸　他好奇：竹北後的黑馬？

關鍵字：

武器軍武原住民命名PTT八卦張競台灣軍武

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

動滋券電腦抽籤出爐28日簡訊通知

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

王瞳、艾成今登記結婚！

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

汪跟別人男友視訊　忌妒臉超爆笑

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

萌妹提筆畫主子肖像　貓乖乖不動

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面