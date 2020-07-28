台灣武器以原住民命名　軍事專家張競：需留心語意「避免誤會」

▲台灣的軍武是否該以原住民來命名，引發網友熱議，圖為康定級巡防艦。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／採訪報導

國防武器除了要比較性能與威力之外，如何命名也是一大學問，不僅要能夠表達武器的特性之外，還需要思考如何命名才能夠達到宣揚國威與威懾敵人，並且兼顧在地文化連結，增加軍民認同感。最近就有網友在PTT上討論，以原住民語替武器命名「質感大提升」。中華戰略學會研究員、前中權艦長張競對這個議題受訪表示，應該以開闊的心胸來看待這樣的想法，但也需要留意命名與其他語言之間的關係，避免產生誤會。

原PO在PTT發文提到，台灣的軍武命名系統相當多樣，像是飛彈有「天弓」、「天劍」，潛艦有「海龍」、「海虎」，美軍則使用過北美原住民命名，像是「AH-64阿帕契直升機」、「OH-58奇奧瓦偵察直升機」，用意是紀念驍勇善戰的北美原住民阿帕契族跟奇奧瓦族，台灣是否也該取個原住民的軍武名稱來致敬原住民，像是「賽德克級潛艦」、「卑南級驅逐艦」、「西拉雅超音速中程飛彈」、「阿美多管火箭」等等，「如果用英文翻譯的話，感覺這些軍武看起來很威耶！」

▲國軍的F-16尾翼塗裝以阿美族的「馬拉道」圖騰，致敬原住民文化。（圖／軍聞社提供）



張競對此表示，像是沙發、幽默、沙其馬、糍粑都是生活中常用的語彙，沙發跟幽默來自英語，沙其馬來自滿語、糍粑來自藏語，現在都已經融入大家的生活之中，中華文化對於各種文化都是兼容並蓄，對於使用原住民語言或文化來命名應以開闊的心胸去看待，過去國軍也曾在F-16尾翼塗裝上，彩繪「馬拉道」（阿美族神話的太陽神與戰神）圖騰，致敬原住民文化。

張競也從實務特別提醒，網友希望用原住民語替武器命名，不外乎想要表達武器的精銳與勇猛，但是還是需要留意原住民語言的發音或拼字，是否與其他語言的不雅詞彙產生諧音或諧義的狀況，這樣反而無法達到宣揚軍威的目的。

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