▲▼ 台東老頑童大對決，華山基金會辦老人趣味競賽 。（圖／華山基金會提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

華山基金會台東太麻里愛心天使站自民國100年成立，目前已累積服務162位長輩，31於日昇會館舉辦建站9周年感恩茶會，邀請15位長輩、多位企業與學生義工一同參與，安排服務回顧、老人健康操、踢球趣、丟丟樂、樂齡保齡球等趣味競賽，一同歡慶紀念。

獨居太麻里87歲古阿嬤，膝關節退化嚴重，導致行動不便鮮少外出。華山基金會自102年提供免費關懷訪視、年節關懷、促進社會參與等服務。奶奶說：「你們要去哪裡玩？好想一起去！」7年來的服務過程，每一場活動不曾缺席，提起曾玩遊戲贏得名次，總是特別驕傲。今年適逢疫情，上半年少有機會外出，為讓她能再次走出家門與其他爺奶同樂，茶會設計樂齡健康操、踢球趣、丟丟樂、頑童保齡球等遊戲競賽。由古阿嬤擔任小隊長帶領隊員闖關，進行老頑童大對決。現場並分享服務回顧，感謝善士、義工長期對孤老的協助與關心。

華山基金會自民國88年成立，免費服務65歲以上三失（失能、失依、失智）長輩，誠摯邀請大家加入「送愛到家~因為有您」服務計畫，一位長輩服務經費1250元/月、15,000元/年，讓愛永續。

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